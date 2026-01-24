Guido Rodríguez, acuerdo cerrado y llegada inminente a València

El 'caso Guido Rodríguez' ha dado un giro radical en las últimas horas y va a terminar con el futbolista argentino fichando por el Valencia CF. Tras darlo prácticamente por perdido hace escasamente tres días, la dirección deportiva reactivó la operación y consiguió desbloquearla alcanzando un acuerdo tanto con el centrocampista como con el West Ham, club al que todavía pertenece.

Con todo acordaado y sin tiempo que perder, Guido llega hoy a València con la idea de finiquitar su traspaso, someterse a las pertinentes pruebas médicas y ponerse a las órdenes de Corberán lo antes posible. Aunque aterrice este sábado, evidentemente no es una posibilidad para el partido que esta tarde afronta el Valencia en Mestalla contra el Espanyol a partir de las 16:15.

Rescisión y fichaje en propiedad

Guido Rodríguez se convertirá en jugador del Valencia a todos los efectos, y es que llega fichado como propiedad después de rescindir contrato con el West Ham. El deseo de jugador, en busca de minutos para jugar el Mundial, que además se ha rebajado la ficha, ha sido clave para que todo salga adelante. Nuno Espírito Santo, técnico del West Ham, tampoco se ha opuesto radicalmente a la salida del jugador y eso ha facilitado las cosas. La presión de Carlos Corberán al club también ha surtido efecto.

Tercer refuerzo del invierno

Guido, nombre adelantado por Matteo Moretto, reúne el perfil perfecto a sus 31 años por su conocimiento de la liga española y su garantía de rendimiento inmediato como siempre ha pedido Corberán desde las primeras reuniones de trabajo. Guido se convertirá en el tercer fichaje del Valencia tras las contrataciones del delantero Umar Sadiq y el central adelantado por SUPER Unai Núñez.