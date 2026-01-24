El Valencia CF rompe una maldición en Mestalla que duraba cuatro meses

El Valencia CF atraviesaba una preocupante sequía ofensiva en LaLiga. El conjunto blanquinegro no veía puerta en el campeonato doméstico en las primeras partes desde el pasado 30 de septiembre, cuando logró marcar ante el Oviedo, un dato que refleja con crudeza las dificultades del equipo para generar y concretar ocasiones en ataque. Ese dato se ha roto este sábado contra el Espanyol con el tanto de Hugo Duro.

Desde aquel encuentro, el gol se había convertido en un bien escaso para los de Mestalla en los primeros periodos. La falta de pegada ha condicionado resultados y sensaciones, obligando al equipo a competir al límite en cada partido y a sostenerse, en muchos tramos, gracias al esfuerzo defensivo más que a la eficacia en área rival. La ansiedad y la precipitación han ido apareciendo con el paso de las jornadas, mientras el marcador seguía resistiéndose. Eso sí, en los segundos tiempos todo cambiaba y la realidad es que el equipo sí tenía mejores registros, especialmente en la última media hora.

El tanto de Hugo Duro

El Valencia CF ha iniciado el partido contra el Espanyol con algunas dudas y con la sensación de que el cuadro perico había entrado mejor. Eso ha dado la vuelta en pocos minutos. Ya antes del 1-0, el Valencia CF se había impuesto y había dominado el choque, pero después del tanto se ha hecho más evidente. Lucas Beltrán ha sido el gran protagonista en una acción en la que Hugo Duro ha corrido al espacio, la ha frenado y se ha ido de Dmitrovic con mucha facilidad.

Hugo Duro celebra su gol con el resto de sus compañeros / Edu Ripoll

El reto para el Valencia era claro este sábado en Mestalla: reencontrarse con el gol cuanto antes para frenar la dinámica y recuperar confianza. Por todo eso llegó Sadiq, que ha esperado desde el banquillo, pero por el mismo motivo se mantiene Hugo Duro en el once del Valencia CF y es que el delantero madrileño ha anotado su séptimo gol del curso en LaLiga.