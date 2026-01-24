Manuel Pellegrini habla sobre el inminente fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF

El Valencia CF ha dado un paso al frente en la incorporación de futbolistas durante el presente mercado invernal. El aterrizaje de Umar Sadiq y la reciente llegada de Unai Núñez son la antesala a uno de los fichajes que más expectación está levantando en Mestalla. Guido Rodríguez viajará a València en las próximas horas tras desvincularse del West Ham para firmar un nuevo contrato que le vincule al conjunto valencianista, despertando ilusión en una afición que recibirá en sus brazos al último campeón del mundo después de ganar el Mundial de 2022 con Argentina. Casualidades del destino y del fútbol, el primer encuentro del pivote argentino será contra el Betis, club del que se marchó después de cuatro temporadas y media, para emprender una nueva aventura en la Premier League, y donde coincidió con Manuel Pellegrini, quien, cinco años y medio más tarde, sigue al frente de la nave verdiblanca.

El entrenador chileno, en la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo Alavés, fue cuestionado sobre el próximo destino de uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha tenido bajo su mandato. Sin embargo, Manuel Pellegrini no quiso entrar a valorar en profundidad a jugadores que no están relacionados con la actualidad de su equipo o con el adversario. No obstante, reconoció que se sintió afortunado por tener a un jugador de su talla. "Tuvimos la fortuna de tenerlo acá, le conozco bien como jugador. Del resto no hablo porque son todas especulaciones que a lo mejor lleva a Valencia, a lo mejor juega contra nosotros. Él y 20 nombres más, así que no opino sobre supuestos", comentó el técnico nacido en durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Cuando Pellegrini aterrizó en Heliópolis, Guido ya estaba en la plantilla, pero su rol todavía estaba en construcción. Venía de adaptarse al fútbol español tras llegar desde América y necesitaba continuidad, jerarquía y un sistema que potenciara sus virtudes. El técnico chileno no tardó en verlo claro: equilibrio, lectura táctica y fiabilidad. Desde ese momento, Guido pasó a ser una pieza estructural del Betis de Pellegrini.

El ancla del sistema

El Betis del Ingeniero se edificó desde el orden. Con balón, el equipo buscaba pausa y criterio; sin él, necesitaba un sostén que permitiera a los creativos soltarse. Ahí apareció Guido como ancla del mediocampo, sosteniendo al equipo en escenarios de alta exigencia, tanto en LaLiga como en Europa. Bajo la dirección de Pellegrini, el argentino no solo ganó peso táctico, sino también liderazgo. Se convirtió en uno de los futbolistas más utilizados por el técnico, especialmente en partidos de nivel alto, donde su capacidad para cerrar líneas de pase, anticipar y ordenar al equipo resultaba decisiva.

Guido Rodríguez, objetivo del Valencia CF para reforzar el centro del campo / EFE

Regularidad y títulos

La confianza del entrenador se tradujo en continuidad, y la continuidad en rendimiento. Guido fue titular indiscutible durante varias temporadas, con un nivel notablemente estable. No fue el jugador más vistoso, pero sí uno de los más imprescindibles. El punto culminante de esta relación llegó en la temporada 2021–22, con la conquista de la Copa del Rey. Guido fue protagonista silencioso en ese título, sosteniendo al equipo en cada eliminatoria y aportando solidez en los momentos de máxima presión. Un trofeo que reforzó su estatus dentro del club y que confirmó el éxito del modelo Pellegrini.

Evolución personal y profesional

Más allá de lo táctico, Pellegrini potenció una versión más madura de Guido. Mejoró su posicionamiento, afinó su salida de balón y asumió responsabilidades dentro y fuera del campo. El argentino pasó de ser un buen mediocentro a un futbolista referencial, respetado por compañeros, rivales y cuerpo técnico. Durante las cuatro temporadas que coincidieron, Guido disputó competiciones europeas, peleó por puestos altos en LaLiga y mantuvo una regularidad que le permitió seguir en el radar de la selección argentina, incluso en un contexto de enorme competencia.

Un ciclo que deja huella

La salida de Guido en el verano de 2024 cerró un ciclo que dejó huella en el Betis. Su rendimiento con Pellegrini es un ejemplo claro de cómo un futbolista puede crecer cuando encuentra el entorno adecuado. Para el argentino, el Ingeniero fue el entrenador que le dio contexto, confianza y continuidad. Para Pellegrini, Guido fue el futbolista que sostuvo su idea. Una relación profesional que explica buena parte de los mejores años recientes del Betis y que ya forma parte de la memoria verdiblanca.