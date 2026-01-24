Mestalla no merece más sufrimiento: La hora de 'fichar' una victoria

Había que fichar y ahora hay que ganar. Mestalla no se merece más sufrimiento. El Valencia CF regresa a su viejo estadio con los ecos todavía de la bronca monumental del último partido en casa contra el Elche. La afición explotó y con razón contra todos los estamentos del club con silbidos, pañuelos y cánticos contra la propiedad, los dirigentes, el entrenador y los jugadores. No se salvó nadie. El equipo no puede permitirse el lujo de otro tropiezo que devuelva al campo la crispación social de hace dos semanas. Y más después de ilusionarse con la Copa del Rey y ganar por primera vez en la temporada como visitante en el Coliseum ocho meses después. Carlos Corberán y sus jugadores no pueden fallar más. Después de los refuerzos de Sadiq, Unai Núñez y Guido, ha llegado la hora de 'fichar' una vicroria en casa.

El Valencia está atrapado en una espiral de empates consecutivos en casa (Sevilla, Mallorca y Elche) que ha hundido al equipo en la zona baja de la clasificación. Para encontrar la última victoria en casa hay que remontarse al pasado 21 de noviembre en el derbi contra el Levante. Hace la friolera de dos largos meses. Corberán y sus futbolistas necesitan poner fin a esta racha negativa, dar una alegría a su afición, abrir distancias con los puestos de descenso y comenzar a mirar hacia arriba en LaLiga. Si el Valencia quiere mirar con tranquilidad a la segunda vuelta está obligado a hacerse fuerte en Mestalla. Es el único camino para salvarse y mirar al futuro más inmediato con un poquito más de esperanza.

El problema una vez más serán las bajas. Corberán no podrá contar con los sancionados José Luis Gayà y Cristian Rivero. Tampoco con los lesionados César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Thierry Rendall y Julen Agirrezabala. La buena noticia para el técnico es la recuperación de tres futbolistas que han arrastrado molestias durante toda la semana. Dani Raba ha dejado atrás su lesión y los dos centrales Copete (apercibido) y Eray Cömert, entre algodones desde el lunes, están listos para ser titulares. La gran novedad podría ser Unai Núñez. El flamante nuevo central del Valencia entrará en la convocatoria y comenzará el partido desde el banquillo si su tránsfer llega a tiempo. La situación es tan límite que el entrenador ha tenido que echar mano de seis canteranos en la lista: Vicent Abril (con nuevo rol de segundo portero), Alejandro Panach, Joel Fontanet, Rubo Iranzo, Pere Joan y Marcos Navarro.

Revelación en horas bajas

Por su parte, el Espanyol llega a Mestalla en puestos europeos con la etiqueta de equipo revelación de LaLiga, pero con una de las peores rachas de resultados de la temporada después de perder contra Barcelona (0-2) y Girona (0-2), así como empatar contra el Levante (1-1). A pesar de los pinchazos, los pericos no han perdido la identidad y llegan con ganas de reivindicarse para consolidar su plaza europea. Manolo González no podrá contar con el lateral Omar El Hilali, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, ni con el delantero Javi Puado con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Pita el canario Hernández Hernández. Cuidado.