Monumental cabreo de Manolo González: "¿Al VAR? Puede que hayan ido al bar del gol norte o del gol sur"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González explotó contra el árbitro al final del partido por la polémica jugada del penalti. El técnico blanquiazul se quejó de una falta previa de Largie Ramazani a Rubén y se tomó a broma la actuación del VAR. Estas han sido sus declaraciones explosivas:

"La jugada del 3-2 es un saque de puerta que te ganan en la segunda jugada y luego llega la acción del penalti. Puedes ser del equipo que quieras pero Ramazani le ha hecho falta a Rubén".

"Al VAR no sé si han ido, puede que hayan ido al bar del gol norte o del gol sur. Ya no sé ni para qué sirve el VAR. Esto le puede pasar al Valencia la próxima jornada. Si tienes un mal rendimiento como jugador te puede rescindir o vender y si eres entrenador te pueden echar, Solo hay un estamento del fútbol en el que pase lo que pase no pasa nada".

"Voy a intentar no hablar mucho del tema arbitral, no soy la persona adecuada, puedo perjudicar al equipo y a mí mismo".

Autocrítica

El entrenador del Espanyol lamentó por ejemplo que regalaran el 2-1 tras haber igualado el tanto inicial del Valencia y que en los minutos finales no supieran dormir el partido dado que no les estaban presionado en exceso. "Si cuando robas tienes la pelota tranquilo no les das pie a que te ataquen. El partido así se habría muerto o habríamos tenido alguna pero al final en el campo te unes al ritmo del partido", justificó.

Preguntado por la racha de cuatro partidos sin ganar y por haber sumado un punto de los últimos doce, el entrenador afirmó que cree que han merecido más en el global y que les están perjudicando "detalles" y "situaciones individuales" en las áreas. "Lo que antes te iba a favor ahora te va en contra pero espero que en el global de las 38 jornadas se equilibre", concluyó.

