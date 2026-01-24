Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Espanyol

El Valencia CF ha ganado al Espanyol en un partido en el que el cuadro de Carlos Corberán se ha puesto por delante en el marcador en hasta tres ocasiones, la última de manera definitiva.

Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF en el partido.

6. Dimitrievski. Su mejor acción llegó justo un segundo antes de que el Espanyol marcara el 1-1. No fue culpable del segundo, ni tampoco de ese primer tanto. Se le vio líder y además salió a por balones largos del Espanyol en varias ocasiones.

6. Jesús Vázquez. No sufrió en el uno contra uno y en defensa se entendió con Copete a la perfección. Faltó verle algo más en ataque, pero estaba centrado en no perder la zona y en el 'tras pérdida' del equipo. Buena actuación.

7. Copete. Partido fantástico del central en una semana muy complicada para él. Sin estar al cien por cien ejerció de líder y se mostró de nuevo que está en un gran momento. Marcó en propia por mala fortuna el 2-2, pero queda en anécdota.

8,5. Cömert. Su mejor partido en el Valencia CF en el momento en el que el Valencia CF más le necesitaba. En defensa estuvo a un nivel muy alto y además el gol culmina un día importante para él. Él mismo ganó el balón en el centro del campo, arrancó, la envió a la banda, se posicionó como un nueve y marcó el 2-1.

3. Foulquier. No tiene nivel y es una realidad. Problemas en defensa, problemas técnicos y problemas tácticos. Además a nivel mental se le ve bloqueado y llegó a desesperar a Mestalla.

6,5. Pepelu. Partido más discreto que sus últimos encuentros, pero sigue estando a buen nivel. Le faltó algo más de acierto en el pase en largo, pero estuvo muy bien en la pelea y a nivel posicional. Además ganó los cinco duelos que disputó.

6,5. Ugrinic. De más a menos en el partido. Su primera parte es soberbia, abarcando campo y además bien con balón. El segundo del Valencia llega tras una buena acción frenando a Carlos Romero. Después se le vio algo cansado, pero su nivel fue muy bueno en líneas generales.

8,5. Beltrán. Partido espectacular del argentino. Parecía que había cinco Lucas Beltrán en el campo. Desde la asistencia a Hugo Duro en el primer gol a la falta ganada en el último suspiro en el 97' no dejó de correr. Además provocó el penalti de la victoria.

6. Danjuma. Partido de sombras y luces. En lo defensivo puede mejorar y sobre todo tiene que leer mejor lo que pasa cerca de él. Falla en la gestión defensiva de Jofre Carreras en la jugada del centro que acaba en el gol del Espanyol. Sin embargo, el holandés se rehizo tras el tanto en contra fabricando el 2-1 con un regate fantástico y un centro medido.

5. Rioja. Partido discreto en campo contrario, pero haciendo más cosas de las que le tocaban por tener a Foulquier atrás. Su trabajo es siempre innegociable.

7. Hugo Duro. Killer de área, pero mucho más que eso. Trabajo incansable todo el partido, llevó loco a Calero y se dejó la piel hasta el último segundo sobre el campo. El gol fue una maravilla tras el pase medido de Lucas Beltrán. La recogió, se marchó de Dmitrovic y la envió al fondo de la portería. Ya van siete en LaLiga.

8.Carlos Corberán. El entrenador puso el mejor once posible y los datos le dan la razón. La comunión Lucas-Hugo fabricó el primero, Ugrinic y Pepelu aportan equilibrio, con los centrales no tiene mucho más pero estuvieron a un nivel altísimo y la gestión de los cambios fue buena. Sadiq le dio aire al equipo y la apuesta por Ramazani le salió a la perfección.

5. Diego López. El asturiano saltó al campo en la primera tanda de cambios y lo intentó de todas las maneras, pero no logró tener un gran impacto.

7. Sadiq. Un espectáctulo desde que saltó. No marcó, pero se dejó la piel, llevó al Valencia a campo rival y generó el miedo a la defensa perica.

Sin tiempo. Santamaría. Saltó para dar descanso a Pepelu y Ugrinic, que estaban agotados. Dio tres pases y acertó todos.

Sin tiempo. Guerra. No tuvo mucho tiempo sobre el césped y apenas pudo dar un pase.

7. Ramazani. Un genio donde reina el caos. Entró al campo sin tiempo, pero se lo buscó el mismo para dar un resultado positivo. Encaró en la acción del penalti de Lucas y se lo pidió a Sadiq para hacer un importantísimo gol.