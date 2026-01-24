Rajada de Expósito: "Siempre que venimos a Mestalla pasa lo mismo, algo pasa"

El RCD Espanyol ha explotado contra el árbitro Hernández Hernández nada más finalizar el partido contra el Valencia CF en Mestalla. El primero en cargar duramente contra el canario ha sido el centrocampista blanquiazul Edu Expósito por el penalti de Rubén Sánchez a Lucas Beltrán que supuso el 3-2.

“Increíble. Siempre que venimos aquí pasa lo mismo. Con todo el respeto a la entidad, al Valencia, que es muy grande, no es culpa de ellos, pero algo pasa. Nos vamos muy cabreados. No lo ha tocado, otra vez aquí y otra vez igual, nos vamos muy disgustados, nos vamos muy cabreados, no entiendo nada. ¿Hablar con el árbitro? No pudimos hacer mucho porque solo puede hablar el capitán", dijo en declaraciones a Movistar.

Expósito se refiere sobre todo al polémico partido de 2023 que supuso el descenso de categoría del Espanyol por un penalti y una falta previa a Lino. "No nos podemos callar. Todo el mundo se equivoca pero la situación del miércoles es increíble que pase en una de las mejores ligas del mundo y lo de hoy... la falta a Braithwaite y la acción del gol a César Montes. No entiendo nada. Da mucha tristeza ver a un vestuario tan dolido, que se ha dejado el alma, ha luchado contra todos pero volveremos más fuertes", dijo el entonces técnico del Espanyol Luis García.

Noticias relacionadas

Manolo González

El técnico del Espanyol Manolo González también estaba igual de enfadado con el árbitro: "Ya no es el penalti, para mí es la acción anterior a Rubén incluso. No tiene sentido", afirmó en Movistar.