Unai Núñez se queda sin debutar en Mestalla
El futbolista se ha concentrado con el equipo y ha llegado en el autobús a Mestalla con sus nuevos compañeros, pero se queda fuera de la convocatoria porque todavía no ha llegado el tránsfer
Carlos Corberán se queda sin el deseado refuerzo para la defensa para el duelo contra el RCD Espanyol. Unai Núñez se ha quedado fuera de la convocatoria valencianista y su estreno en Mestalla deberá esperar. Desde la exclusiva del fichaje de Unai Núñez por el Valencia CF hasta su oficialidad tan solo pasaron unas horas. A primera hora del viernes SUPER informaba de que la cesión del central estaba muy próxima, más tarde Carlos Corberán lo confirmó en sala de prensa.
Un viernes frenético para firmar por el Valencia CF
Ya por la tarde Unai Núñez aterrizó en el Aeropuerto de Manises antes de pasar las pertinentes pruebas médicas a toda prisa para intentar entrar en la convocatoria del partido contra el RCD Espanyol. Antes de la medianoche el Valencia CF hacía oficial la llegada del jugador y este se concentraba en el hotel con sus nuevos compañeros a la espera de poder vestirse de corto esta tarde en Mestalla.
Así pues Unai Núñez tendrá que esperar para conocer sobre el césped a su nueva afición. La próxima oportunidad será precisamente contra uno de sus ex equipos, el Athletic Club, en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputa el miércoles cuatro de febrero. Antes podrá estrenarse con el Valencia CF frente al Real Betis a domicilio en la próxima jornada de Liga.
- El Valencia CF desbloquea el fichaje de Guido: Acuerdo cerrado
- Unai Núñez es el elegido: El central que quiere el Valencia CF
- El Valencia CF sigue al teléfono por De Haas, central que el Famalicão se resiste a perder
- ¿Qué le puede aportar el fichaje de Unai Núñez al Valencia CF de Carlos Corberán?
- Aarón Mayol, el '6' del juvenil con el que Corberán cubre el agujero en Paterna
- Guido Rodríguez, acuerdo cerrado y llegada inminente a València
- La apuesta de Unai Núñez por llegar al Valencia
- ¿Unai Núñez llega al partido contra el Espanyol? Corberán confirma la exclusiva de SUPER y responde