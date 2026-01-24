Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unai Núñez se queda sin debutar en Mestalla

El futbolista se ha concentrado con el equipo y ha llegado en el autobús a Mestalla con sus nuevos compañeros, pero se queda fuera de la convocatoria porque todavía no ha llegado el tránsfer

Unai Núñez se baja del bus del Valencia CF a la llegada a Mestalla para enfrentarse al RCD Espanyol

Unai Núñez se baja del bus del Valencia CF a la llegada a Mestalla para enfrentarse al RCD Espanyol / Edu Ripoll

Iván Carsí

Iván Carsí

Carlos Corberán se queda sin el deseado refuerzo para la defensa para el duelo contra el RCD Espanyol. Unai Núñez se ha quedado fuera de la convocatoria valencianista y su estreno en Mestalla deberá esperar. Desde la exclusiva del fichaje de Unai Núñez por el Valencia CF hasta su oficialidad tan solo pasaron unas horas. A primera hora del viernes SUPER informaba de que la cesión del central estaba muy próxima, más tarde Carlos Corberán lo confirmó en sala de prensa.

Un viernes frenético para firmar por el Valencia CF

Ya por la tarde Unai Núñez aterrizó en el Aeropuerto de Manises antes de pasar las pertinentes pruebas médicas a toda prisa para intentar entrar en la convocatoria del partido contra el RCD Espanyol. Antes de la medianoche el Valencia CF hacía oficial la llegada del jugador y este se concentraba en el hotel con sus nuevos compañeros a la espera de poder vestirse de corto esta tarde en Mestalla.

Así pues Unai Núñez tendrá que esperar para conocer sobre el césped a su nueva afición. La próxima oportunidad será precisamente contra uno de sus ex equipos, el Athletic Club, en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputa el miércoles cuatro de febrero. Antes podrá estrenarse con el Valencia CF frente al Real Betis a domicilio en la próxima jornada de Liga.

