Valencia CF - RCD Espanyol: alineaciones probables para otra batalla en Mestalla

El Valencia CF regresa a LaLiga EA Sports tras el importante triunfo logrado en Getafe y antes de afrontar una nueva semana decisiva en el calendario. El equipo de Carlos Corberán recibe en el Camp de Mestalla a un RCD Espanyol que se ha convertido en la gran revelación del campeonato. De la mano de Manolo González, el conjunto perico se ha instalado en posiciones europeas y llega a València con la confianza de quien se siente capaz de competir en cualquier escenario. El Valencia necesita seguir sumando para alejarse de la zona de descenso en la tabla de Primera División.

El contexto del partido, sin embargo, obliga al Valencia a no relajarse pese al último resultado positivo. Mestalla vuelve a marcar el camino y el margen de error sigue siendo mínimo para un equipo que necesita sumar de tres en tres para consolidar su reacción. Enfrente estará un Espanyol ambicioso, sólido y con argumentos, que ya demostró en la primera vuelta su capacidad de resistencia. Aquel empate a dos, resuelto con un gol in extremis en la última jugada del encuentro, todavía está presente en la memoria valencianista y añade un punto extra de tensión a un duelo que se presenta exigente desde el primer minuto.

Carlos Corberán tendrá un número importante de bajas ante el cuadro catalán, en concreto, seis ausencias importantes por diferentes motivos. José Gayà y Cristian Rivero, ambos por sanción, mientras que; César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Rendall no están disponibles por diferentes lesiones. No obstante Corberán podrá contar con el recién llegado Unai Núñez, que ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia CF. No pierdas ojo a este artículo también en clave Fantasy y toma nota.

Manolo González y un Espanyol que vuelve a soñar con Europa

La primera vuelta del RCD Espanyol ha sido una de las grandes historias de lo que llevamos de LaLiga EA Sports. Lejos de los pronósticos más prudentes de inicio de curso, el conjunto perico ha construido una dinámica sólida, reconocible y muy competitiva que le ha permitido instalarse con naturalidad en la zona alta de la clasificación. El aterrizaje de Manolo Giménez en el banquillo ha sido clave para dotar al equipo de una identidad clara, basada en el equilibrio, la fiabilidad defensiva y una lectura muy madura de los partidos.

El Espanyol no necesita dominar largos tramos del juego para sentirse cómodo; sabe cuándo esperar, cuándo acelerar y cómo castigar los errores del rival, una virtud que le ha dado muchos puntos en escenarios complejos. Durante esta primera mitad de la temporada, el equipo ha mostrado una notable regularidad, enlazando rachas positivas que han reforzado la confianza del grupo y consolidado un vestuario convencido de sus posibilidades con nombres que están brillando con luz propia como Carlos Romero.

En ataque, el Espanyol ha sabido repartir responsabilidades, encontrando goles desde distintas posiciones y aprovechando al máximo los momentos favorables de cada encuentro, mientras que atrás se ha mostrado como uno de los bloques más difíciles de superar del campeonato. Esa solidez ha sido la base de una trayectoria que se ha sostenido tanto en casa como a domicilio, donde el conjunto blanquiazul ha demostrado personalidad y competitividad.

El empate logrado en la primera vuelta ante el Valencia CF, con un gol en el último suspiro, es un buen reflejo de esa mentalidad. A medida que avanzaron las jornadas, el Espanyol fue ganando peso en la liga, dejando de ser una sorpresa para convertirse en una realidad asentada en puestos europeos. La sensación que transmite el equipo es la de un proyecto que ha encontrado estabilidad societaria con el cambio de propiedad, con un entrenador que ha sabido maximizar los recursos disponibles y un grupo que responde con compromiso. Esa buena dinámica no es fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado y de una propuesta que ha sabido adaptarse a las exigencias de la competición, convirtiendo al Espanyol en un rival incómodo y peligroso para cualquiera.

Por último respecto a las bajas para Mestalla, Manolo González no podrá contar con Javi Puado, que sufrió recientemente una grave lesión de rodilla, ni con Omar El-Hilali, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Alineación probable del Valencia contra el RCD Espanyol para Fantasy

Valencia CF: Dimitrievski, Foulquier, Copete, Cómert o Unai, Jesús Vázquez, Ugrinic, Pepelu, Rioja, Lucas Beltrán, Diego López y Sadiq

Alineación oficial del RCD Espanyol contra el Valencia para Fantasy

RCD Espanyol: Dmitrovic, Rubén Sánchez, Cabrera, Calero, Carlos, Romero, Expósito, Lozano, Urko, Jofre, Pere Milla y Roberto Fernández

Mestalla dictará sentencia en un partido en el que el Valencia CF necesita convertir su casa en un punto de apoyo para seguir creyendo.