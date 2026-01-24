Valencia CF - RCD Espanyol, en directo: LaLiga EA Sports hoy, resultado y minuto a minuto

El Valencia CF regresa a LaLiga EA Sports tras el importante triunfo logrado en Getafe y antes de afrontar una nueva semana decisiva en el calendario. El equipo de Carlos Corberán recibe en el Camp de Mestalla a un RCD Espanyol que se ha convertido en la gran revelación del campeonato. De la mano de Manolo González, el conjunto perico se ha instalado en posiciones europeas y llega a València con la confianza de quien se siente capaz de competir en cualquier escenario. El Valencia necesita seguir sumando para alejarse de la zona de descenso en la tabla de Primera División.

El contexto del partido, sin embargo, obliga al Valencia a no relajarse pese al último resultado positivo. Mestalla vuelve a marcar el camino y el margen de error sigue siendo mínimo para un equipo que necesita sumar de tres en tres para consolidar su reacción. Enfrente estará un Espanyol ambicioso, sólido y con argumentos, que ya demostró en la primera vuelta su capacidad de resistencia. Aquel empate a dos, resuelto con un gol in extremis en la última jugada del encuentro, todavía está presente en la memoria valencianista y añade un punto extra de tensión a un duelo que se presenta exigente desde el primer minuto.

Hugo Duro en el partido contra el Getafe CF / LaLiga

Carlos Corberán tendrá un número importante de bajas ante el cuadro catalán, en concreto, seis ausencias importantes por diferentes motivos. José Gayà y Cristian Rivero, ambos por sanción, mientras que; César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala y Thierry Rendall no están disponibles por diferentes lesiones. No obstante Corberán podrá contar con el recién llegado Unai Núñez, que ya es oficialmente nuevo jugador del Valencia CF. No pierdas ojo a este artículo también en clave Fantasy y toma nota.

Dani Raba ha dejado atrás su lesión y los dos centrales Copete (apercibido) y Eray Cömert, entre algodones desde el lunes, están listos para ser titulares. La gran novedad podría ser Unai Núñez. El flamante nuevo central del Valencia entrará en la convocatoria y comenzará el partido desde el banquillo si su tránsfer llega a tiempo. La situación es tan límite que el entrenador ha tenido que echar mano de seis canteranos en la lista: Vicent Abril (con nuevo rol de segundo portero), Alejandro Panach, Joel Fontanet, Rubo Iranzo, Pere Joan y Marcos Navarro. A pesar de los cambios obligados la idea es repetir el bloque que ganó al Getafe.

VCF MEDIA

Manolo González y un Espanyol que vuelve a soñar con Europa

La primera vuelta del RCD Espanyol ha sido una de las grandes historias de lo que llevamos de LaLiga EA Sports. Lejos de los pronósticos más prudentes de inicio de curso, el conjunto perico ha construido una dinámica sólida, reconocible y muy competitiva que le ha permitido instalarse con naturalidad en la zona alta de la clasificación. El aterrizaje de Manolo Giménez en el banquillo ha sido clave para dotar al equipo de una identidad clara, basada en el equilibrio, la fiabilidad defensiva y una lectura muy madura de los partidos.

El Espanyol no necesita dominar largos tramos del juego para sentirse cómodo; sabe cuándo esperar, cuándo acelerar y cómo castigar los errores del rival, una virtud que le ha dado muchos puntos en escenarios complejos. Durante esta primera mitad de la temporada, el equipo ha mostrado una notable regularidad, enlazando rachas positivas que han reforzado la confianza del grupo y consolidado un vestuario convencido de sus posibilidades con nombres que están brillando con luz propia como Carlos Romero.