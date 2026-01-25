A punto el fichaje del central Justin de Haas

El Valencia CF tiene a punto el fichaje de Justin De Haas, tal y como informó SUPER hace unos días, el club de Mestalla había tomado la delantera en la negociación con el central neerlandés del Famalicao, que finaliza contrato el próximo 30 de junio de 2026. El acuerdo está avanzado y en la entidad blanquinegra se confía, con optimismo, en que tarde o temprano, el central de 25 años se convertirá en jugador valencianista. La opción más factible pasa por el próximo verano, ya que como ha informado 'Tribuna Deportiva' este domingo, el club luso ha rechazado ya una propuesta económica, según puede saber este medio, superior al millón de euros.

El de Justin de Haas es un nombre avanzado por SUPER. Desde hace meses, el Valencia CF negocia con el entorno del futbolista y le ha ido ganando la partida a otros clubes importantes, especialmente, del fútbol portugués. Si no se dan nuevas salidas en la plantilla valencianista, lo normal es que la dirección deportiva de Ron Gourlay y Lisandro Isei pueda seguir completando la remodelación en defensa con De Haas, como agente libre, a partir de julio.

La entidad valencianista ha buscado aprovechar esta situación para sacarlo a un coste barato en el mercado de invierno, pero la negativa del club luso y la necesidad de firmar un central acostumbrado a jugar en ambos perfiles dieron prioridad a corto plazo a la operación Unai Núñez, alternativa que apareció en los últimos días, cuya llegada también fue desvelada por este periódico.

El club, tal y como les venía contando SUPER, mantenía abierta la 'vía De Haas' con conversaciones telefónicas fluidas para seguir adelante con la operación independientemente de si llegaba ahora o en verano. Negociando tanto con el jugador como con su club propietario.

Asimismo, en caso de que haya cambios en la defensa del Valencia antes del final del mercado de invierno, se intentará llegar a un acuerdo de nuevo con el conjunto portugués a fin adelantar a enero su incporación. Aunque esta posibilidad no será sencilla con un Famalicao que no necesita el dinero y que ya sabe lo que es aguantar a futbolistas en los últimos meses de contrato, pese a la insistencia de demás pretendientes.

El perfil de Justin de Haas

A sus 25 años, zurdo de 1,94 m. reúne el perfil de futbolista en crecimiento por el que el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, reforzó la dirección deportiva con 'cazatalentos' especializados en toda clase de ligas, sobre todo, más allá del mapa de las más poderosas del top 5. Tras tres años notables en Portugal, De Haas se encuentra en el momento ideal para dar el salto. Elegido mejor defensor de la liga lusa en septiembre, los analistas del fútbol portugués lo valoran dentro de ese estatus y lo califican como el líder defensivo de su equipo. Junto con el portero Lazar Carevic, él es el principal responsable de la seguridad que muestra el segundo conjunto con más porterías a cero de la Liga Portugal Betclic (9) tras las 13 del poderoso Oporto (13).

De Haas, además, es el tercer jugador con mejor promedio de rendimiento de toda la plantilla famalicense. La defensa es la clave que catapulta al equipo del norte de Portugal hacia la zona noble. Después de 18 jornadas, solo los grandes -Oporto (4), Sporting (9), Benfica (11)- y el Gil Vicente (13) encajan menos goles que los 14 recibidos por el Famalicão. Una fortaleza en la que la agresividad y el muro de 194 centímetros de De Haas son cruciales.

Asimismo, el defensa de Países Bajos llama la atención por su habilidad para salir jugando. Con un 89 % de acierto, es el futbolista más preciso en el pase de su equipo y el mejor en pases largo, con una media próxima a los cuatro (3,8) por encuentro. Su incidencia en ataque se manifiesta en el juego a balón parado, autor de un gol de lanzamiento de falta en tres intentos con la zurda, también lleva peligro en los remates aéreos.