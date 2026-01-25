Baja de peso en la defensa del Betis para recibir al Valencia

El Real Betis no podrá contar con Natan de Souza en el compromiso liguero de este domingo frente al Valencia CF. El central brasileño deberá cumplir un partido de sanción tras alcanzar el límite de amonestaciones en el encuentro disputado ante el Deportivo Alavés esta noche, un encuentro, además, que influye en la situación en la tabla de los de Mestalla.

El defensor verdiblanco vio la quinta tarjeta amarilla del curso durante el choque en Mendizorroza, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga 25/26. Natan, titular en el eje de la zaga junto a Marc Bartra, fue castigado por el colegiado en torno al minuto 35, después de una falta contundente sobre Toni Martínez que no dejó lugar a dudas.

El árbitro del encuentro, Miguel Ángel Ortiz Arias, en cambio, perdonó la amarilla a Lucas Boyé tras una dura entrada producida sobre el mismo Natan, poco después del gol inicial de Carlos Vicente en el minuto 3.

El brasileño se une a una amplia lista de ausencias

Además de Natan, Manuel Pellegrini tiene una amplia lista de jugadores lesionados que no podrán estar ante el Valencia: Giovani Lo Celso, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Isco, Junior Firpo, Cucho, Bellerín y Amrabat... y el concurso de su estrella, Antony, no es 100 % seguro debido a molestias en el pubis.