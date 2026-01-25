Corberán 'protege' a Vicent Abril
El entrenador aplica la política de cero riesgos para que el valenciano pueda estar con el primer equipo las próximas semanas
Ante la situación de alarma en la portería del Valencia CF después de la lesión de Julen Agirrezabala y la dura sanción a Cristian Rivero, Carlos Corberán ha activado el plan de 'cero riesgos' para no ver todavía más mermada esta demarcación.
El entrenador valencianista ha pedido que Vicent Abril no juegue con el Valencia Mestalla hasta nueva orden para garantizarse la presencia del prometedor guardameta valencianista en las convocatorias hasta recuperar efectivos.
No juega contra el Barbastro
El portero valenciano, de hecho, tenía partido con el filial de Miguel Ángel Angulo contra el Barbastro este fin de semana en el Antonio Puchades, pero el preparador asturiano ha alineado a Pere Joan, tercer portero, debido a que Raúl Jiménez está lesionado.
Abril estuvo en el banquillo de Mestalla este sábado en la victoria del Valencia CF frente al RCD Espanyol contemplando otra buena actuación de Stole Dimitrievski, que está aprovechando sus minutos desde la lesión de Agirrezabala.
Un portero prometedor
El canterano es un portero con un gran porvenir y en el club tienen unas altas expectativas puestas en su futuro. Ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección Española y está rindiendo a gran nivel con el Valencia Mestalla en lo que va de curso.
