Guido Rodríguez: "Gracias que se pudo hacer... el Valencia CF es un grande"

Guido Rodríguez ya ha aterrizado en València, lo ha hecho esta tarde-noche en torno a las 21:00 horas. Y, lo que es más importante, llega con "muchas ganas" de ayudar al Valencia CF a vivir una situación más tranquila en la clasificación de la Liga.

La llegada del mediocentro ex del Betis y el West Ham, campeón del mundo con la Argentina de Leo Messi en Catar 2022, ha generado una expectación muy positiva entre la afición valencianista. Una ilusión a la que el jugador de 31 años quiere responder con rendimiento sobre el terreno de juego.

De momento, su vínculo con el Valencia CF es hasta finales de junio, una vez que este lunes pueda superar la revisión médica. Tiempo suficiente para que ambas partes se ayuden a cumplir objetivos. Para el Valencia, el de ascender posiciones en la tabla y, para el futbolista, recobrar su mejor versión y hacerse sitio con la camiseta de su país en un nuevo Mundial, el del verano que se avecina en Canadá, Estados Unidos y México.

El centrocampista argentino Guido Rodríguez a su llegada a València / Fernando Bustamante

Declaraciones a su llegada

Estas son las declaraciones íntegras de Guido Rodríguez a su llegada al aeropuerto de Manises.

Feliz en València

"Bueno, todo bien, muy contento de haber llegado al Valencia CF y a la Liga española"

Conversaciones con el entrenador

"Sí, estuvimos hablando, tuvimos varias conversaciones. Ahora estamos todos muy felices de que se haya podido dar"

¿Por qué solo hasta el 30 de junio? ¿Cuándo supo que vendría?

"Las oprraciones son así, y gracias que se pudo hacer. Hicimos fuerza desde todos los lugares para estar aquí, que es lo importante. Se venía hablando de la posibilidad, pero hasta que no se firma las cosas están ahí"

Betis, próximo rival

"Vi el calendario, la verdad es que será un partido muy especial para mí"

¿Viene a ayudar a salvar al Valencia?

"Vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y aportar mi parte"

Su idea del Valencia CF

"El Valencia... sobran las palabras, es muy grande, ya consiguió muchas cosas. Vengo a trabajar y ayudar"