La intrahistoria del fichaje de Guido por el Valencia CF: Negociación, contrato y objetivo renovación

El fichaje de Guido Rodriguez es una apuesta fuerte del Valencia CF y del futbolista. A pesar de la compejidad de la operación, para el club el fichaje del argentino siempre ha sido la primera opción para reforzar el centro del campo en este mercado de invierno. La operación por momentos pareció que se iba a romper, tal y como informó este diario, sin embargo el club y el futbolista hicieron un esfuerzo final para desbloquear la operación y alcanzar el acuerdo definitivo. Aunque el Valencia tenía otras opciones sobre la mesa (Aliou Dieng), el fichaje de Guido siempre fue el objetivo número uno por su estatus internacional y su perfil de jugador contrastado y conocedor de la liga española que quería Carlos Corberán.

La operación partía de un escenario complejo para el Valencia. El West Ham tenía la posibilidad de ejercer una temporada opcional (+1) en su contrato. Una posibilidad que le permitía al club inglés una tranquilidad y un control absoluto por el jugador. El primer paso del Valencia fue comprometerse con el West Ham a pagar una cantidad económica a modo de 'traspaso'. De esta forma, el club inglés accedía a liberarlo y se imponía a otros clubes que estaban interesados en el fichaje del jugador. Además de la presión de Corberán (en permanente contacto), también ha sido clave la voluntad del futbolista y el esfuerzo económico que ha hecho rebajando su ficha. También ha sumado las buenas relaciones entre Ron Gourlay y los ejecutivos del West Ham.

Guido Rodríguez junto a Pellegrini. / EFE

Guido firma con el Valencia hasta el 30 de junio de 2026, según ha podido confirmar SUPER. Hasta final de temporada. Sin embargo, el club considera que tiene el suficiente margen de maniobra en los próximos meses para sentarse con el futbolista y prolongar su contrato. El objetivo es convencerlo con un proyecto deportivo y un estatus económico acorde a su rol en el equipo. El futbolista tiene previsto aterrizar en València en las próximas horas para someterse a la revisión médica y firmar su nuevo contrato como jugador valencianista.