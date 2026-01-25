Lucas Beltrán se 'Mestalliza' y encuentra su lugar

Lucas Beltrán firmó en Mestalla este sábado una auténtica exhibición. Un derroche de garra, intención y capacidades. El atacante argentino fue clave en la victoria valencianista con un partido excelente y que constata no solamente un paso al frente, sino haber encontrado un lugar en el que desplegar toda su dimensión como futbolista.

El argentino llegó el último día de mercado de fichajes con la misión de rendir en un rol y con una función que no era la suya. Las ganas y la intensidad siempre estuvieron, pero no era el '9' puro que el Valencia necesitaba. Su juego lejos del área agitaba al equipo, pero la carencia de un jugador de referencia limitaba el colmillo valencianista.

Baile entre líneas y elemento de desequilibrio

En compañía de un ariete puro, no obstante, la cosa cambia radicalmente y Beltrán multiplica su valor. El argentino flota entre líneas, es proactivo sin balón y ofrece vías de escape continuas en la elaboración de juego ofensivo, una decarga para unos mediocentros que tienen unos metros por delante una referencia clara para hacer al equipo avanzar y un eslabón para dar continuidad al juego.

Mapa de calor de Lucas Beltrán durante el partido contra el Espanyol / Sofascore

Los datos hablan por sí solos: dos pases clave, es decir, envíos que llevan a disparo de su compañero, doce pases buenos en campo contrario y una gran asistencia para dejar a Hugo Duro solo ante el portero, una acción que escenificó al máximo el valor de Beltrán en su hábitat natural y la conveniencia de vivir acompañado de un delantero al que buscar después de recibir en tres cuartos de campo.

Futbolista 'bronco', penalti de premio

Su participación fue clave al nivel de provocar el penalti de la victoria que convirtió Largie Ramazani. La acción, de hecho, tiene muy poco de fortuito o de casual. Beltrán fue con todo a pugnar ese último balón... como había hecho todo el partido, llevándose la pena máxima de 'premio'.

El jugador argentino participó de hasta 20 duelos (15 en suelo y 5 aéreos), saliendo ganador de 9 terrestres y de 2 por el aire. Una actitid bronca, batalladora, que condicionó mucho la circulación de balón perica y que le dio mucha pujanza al Valencia.

Lucas Beltrán llegando línea de fondo / Ana Escobar

Beltrán, de hecho, fue también clave a la hora de ejecutar la presión sobre los centrales completando hasta cinco recuperaciones, cuatro de ellas en campo contrario, un dato muy revelador del carácter guerrero del cordobés.

Elogio de Hugo Duro

El papel de Beltrán como segundo delantero o mediapunta, de hecho, fue también elogiado por uno de sus grandes beneficiados: Hugo Duro, que después del encuentro se deshizo en elogios hacia el argentino: "Me encanta jugar con Lucas. Es un chico que viene trabajando un montón. Sin balón es una delicia, porque no deja de correr y con balón... ya lo veis. Hacia tiempo que no me sentía tan a gusto asociándome con alguien. Le doy las gracias. Entre él, Sadiq y yo esperemos que demos muchas alegrías al Valencia", explicaba.