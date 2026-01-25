El margen del Valencia CF con el descenso se queda en dos puntos

El Valencia CF ha logrado encadenar dos victorias consecutivas en LaLiga, una racha que ha levantado el ánimo de la afición en Mestalla y ofrece un respiro en la difícil pelea por la permanencia. Pese a ello, los blanquinegros se mantienen con tan solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a punto de concluir la jornada 21, un margen estrecho que refleja la enorme igualdad en la parte media y baja de la clasificación cuando aún restan 17 jornadas por disputar.

El último triunfo del Valencia llegó este sábado al imponerse por 3-2 al Espanyol en un duelo vibrante en Mestalla, con goles de Hugo Duro, Eray Cömert y Largie Ramazani que permitieron a los locales sumar tres puntos valiosos. El equipo de Carlos Corberán se marchó a dormir con una renta sobre el decimoctavo de cuatro puntos, pero la renta se ha reducido a la mitad, en especial, tras la victoria de esta noche del domingo del Alavés sobre el Betis (2-1).

Movimientos clave en la zona baja

La jornada ha traído resultados con impacto directo en la pelea por evitar el descenso. El Levante UD, que también lucha por escapar de la zona caliente, se impuso 3-2 al Elche y ha obtenido aire tras la llegada de su nuevo técnico, consolidando la confianza de un equipo decidido a mantenerse en Primera.

Por su parte, el Alavés volvió a demostrar solidez al ganar 2-1 al Real Betis, un resultado que no solo frustra al próximo rival del Valencia en la jornada 22, sino que ha sacado al equipo vitoriano de la zona de descenso.

Otros resultados de la jornada

La jornada 21 ha dejado también victorias de equipos implicados en una amplia 'miniliga' por la tranquilidad en Primera. El Sevilla se impuso 2-1 al Athletic Club, consolidando su reacción.

Además, el Atlético de Madrid logró un contundente 3-0 sobre el Mallorca, resultado que coloca a los bermellones al borde del 'precipio' con 21 puntos, dos menos que el Valencia, y los mismos que el Getafe. El conjunto de José Bordalás es el que abre la 'zona roja', aunque tiene un partido menos, el que cerrará la fecha 21 en la noche de este lunes. Los azulones, tras perder la semana pasada con el Valencia, visitan al Girona.

Si el Getafe gana o empata saldrá del hoyo y le cederá el testigo envenenado al Mallorca. Por detrás de ellos, el Levante suma 17 puntos, aunque cuenta con un partido menos que el resto, el que le debe enfrentar al Villarreal el 18 de febrero.

Tabla comprimida y tensión en la parte baja

El conjunto de resultados deja una clasificación extremadamente ajustada en la zona de descenso, en la que varios equipos están separados por apenas muy puntos. El Valencia, pese a su efervescencia momentánea, no puede relajarse: un par de tropiezos podrían arrastrarlo de nuevo hacia posiciones peligrosas... y el calendario que se avecina es complicadísimo.

Noticias relacionadas

La segunda vuelta de LaLiga ha comenzado con una tensión constante en la pelea por la permanencia, y con 17 partidos aún por delante, cualquier resultado tiene el potencial de cambiar el panorama por completo. Por ejemplo, la Real con tres triunfos seguidos -el último ante el Celta (3-1)- ha tomado mucho oxígeno al tener ahora 27 unidades. La próxima jornada será clave para el Valencia, decimocuarto, y sus rivales, todos ellos conscientes de que, en un campeonato tan reñido, cada punto puede marcar la diferencia entre la salvación y el descenso.