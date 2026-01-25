El Valencia CF ficha a un internacional keniata

Ante la necesidad de dar sun salto de calidad defensivo y sumado a la lesión de gravedad de Andrés Caro, el Valencia Mestalla se ha movido en el mercado para firmar dos centrales. El primero fue Pedro Gomes, todavía no anunciado de forma oficial, y el segundo ha sido Amos Wanjala, internacional keniata que militaba en el Athletic Club Torrellano.

El futbolista, que fue importante en las categorías inferiores de su país, salta una categoría dentro del fútbol español y buscará probar su valía con la camiseta valencianista.

COMUNICADO OFICIAL ÍNTEGRO

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Amos Wanjala a la disciplina del VCF Mestalla.

Amos Emmanuel Wanjala, de 19 años, es un defensa central que llega a la Academia VCF procedente del Athletic Club Torrellano, donde ha acumulado experiencia en Tercera Federación, llegando a formar parte de la Selección Valenciana que ha participado en la Copa de las Regiones UEFA.

El nuevo defensa valencianista es internacional absoluto con Kenia y fue capitán de la Selección Sub-20 de su país en la última Copa Africana de Naciones de la categoría.

La incorporación de Amos Wanjala es la primera del VCF Mestalla en este mercado de invierno.