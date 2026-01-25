El Valencia CF ficha a un internacional keniata
Amos Wanjala reforzará la defensa del Valencia Mestalla para esta segunda vuelta
Ante la necesidad de dar sun salto de calidad defensivo y sumado a la lesión de gravedad de Andrés Caro, el Valencia Mestalla se ha movido en el mercado para firmar dos centrales. El primero fue Pedro Gomes, todavía no anunciado de forma oficial, y el segundo ha sido Amos Wanjala, internacional keniata que militaba en el Athletic Club Torrellano.
El futbolista, que fue importante en las categorías inferiores de su país, salta una categoría dentro del fútbol español y buscará probar su valía con la camiseta valencianista.
COMUNICADO OFICIAL ÍNTEGRO
El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Amos Wanjala a la disciplina del VCF Mestalla.
Amos Emmanuel Wanjala, de 19 años, es un defensa central que llega a la Academia VCF procedente del Athletic Club Torrellano, donde ha acumulado experiencia en Tercera Federación, llegando a formar parte de la Selección Valenciana que ha participado en la Copa de las Regiones UEFA.
El nuevo defensa valencianista es internacional absoluto con Kenia y fue capitán de la Selección Sub-20 de su país en la última Copa Africana de Naciones de la categoría.
La incorporación de Amos Wanjala es la primera del VCF Mestalla en este mercado de invierno.
- El Valencia CF desbloquea el fichaje de Guido: Acuerdo cerrado
- Guido Rodríguez, acuerdo cerrado y llegada inminente a València
- Final: El Valencia CF sabe sufrir y también ganar
- Manuel Pellegrini habla sobre el inminente fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF
- CRÓNICA | La moneda del Valencia CF sale cara por un día
- Las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Espanyol
- Carlos Corberán: 'Le doy mucho mérito a la victoria del equipo
- Las claves del seis de seis en el Valencia CF