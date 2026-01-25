Valencia CF Mestalla | Vuelan dos puntos del Puchades en un partido marcado por el viento

El VCF Mestalla ha disputado en la mañana de este domingo el partido ante la UD Barbastro correspondiente a la jornada 20 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades, ha finalizado con empate tras adelantarse el filial con gol de Mario Domínguez, pero la UD Barbastro igualó apenas tres minutos después.

El filial buscaba de salida una victoria que le permitiera seguir sumando y consolidar la buena dinámica en este inicio de 2026 y la solidez en el Antonio Puchades. El duelo arrancó muy condicionado por un molesto viento que dificultaba el juego y con la voluntad clara del VCF Mestalla de buscar la portería rival. Cerca estuvo de conseguirlo en una primera presión de Aimar que provocó el error del guardameta.

El conjunto de Miguel Ángel Angulo trataba de jugar y combinar ante una UD Barbastro que, con el viento a favor, presionaba alto dificultando la salida de balón valencianista que en esos primeros momentos encontró un par de incursiones de Otorbi por banda derecha como mejores opciones.

Sería sin embargo por la izquierda donde llegaron las dos ocasiones más claras, primero en un centro tenso de Marcos Navarro que se paseó por el área pequeña, y posteriormente en un lanzamiento de Guilabert desde la frontal que salió rozando la escuadra. Poco a poco el VCF Mestalla se fue sintiendo algo más cómodo en el terreno de juego y teniendo mayor presencia en área rival y sin sufrir en exceso en una línea defensiva formada esta vez por Fontanet y Hugo Fernández como pareja de centrales.

Segunda mitad

La segunda mitad arrancó con una UD Barbastro que de salida intentó sorprender al VCF Mestalla con dos saques de esquina consecutivos que generaron cierta sensación de peligro. El filial intentó retomar el dominio del esférico, y en busca de una mayor presencia ofensiva, Angulo introdujo un triple cambio con la entrada de Panach, Marc Jurado y Mario Domínguez a los que posteriormente se unió Javi Navarro.

Con paciencia, buscando los espacios y los momentos que el viento lo permitía, el VCF Mestalla fue rondando el área rival y el gol llegó en una larga acción a pelota parada, con varios centros que acabaron con el balón en los pies de Domínguez que acertó a batir por bajo a Cebollada para adelantar al VCF Mestalla

La alegría, en cambio, duró apenas unos minutos porque a la siguiente acción la UD Barbastro consiguió el empate en un balón suelto dentro del área que aprovechó Caro para batir a Pere Joan (no jugó Vicent Abril). Tocaba empezar de nuevo y así lo entendió el VCF Mestalla que volvió a dar un paso al frente para buscar la victoria con la presencia de Jaume Durà para encontrar los espacios entre líneas.

Varios centros laterales de Otorbi por la derecha y de Javi Navarro por la izquierda y un lanzamiento de Marc Jurado desde la frontal fueron las mejores opciones del VCF Mestalla que no acabó de encontrar el gol.

Próximo partido

La próxima cita del VCF Mestalla será nuevamente en el Antonio Puchades este sábado 31 de enero a las 16:00 h en partido que le enfrentará al Deportivo Alcoyano.