Así avanzan las obras en el Nou Mestalla: Nueva fase en febrero

El Nou Mestalla avanza a los ojos de la ciudad. El nuevo estadio del Valencia CF sigue dando pasos adelante dentro de la hoja de ruta de obra prevista para 2026. La semana ha arrancado con la instalación del sexto pilar que soportará la cubierta del nuevo estadio del Valencia. Este año está llamado a ser el de la gran transformación visual del estadio. El Nou Mestalla dejará de ser el esqueleto que avergonzaba a la ciudad para empezar a coger forma y parecerse cada vez más al nuevo estadio.

El comienzo de montaje de los pilares se produjo en diciembre con el inicio del montaje de la estructura de la cubierta y los pilares exteriores, cumpliendo con los plazos del cronograma técnico. Se arrancó y se continúan instalando pilares por la zona norte (donde está el terciario) para poder finalizarla lo antes posible y que el grupo inversor Atitlan pueda comenzar con la construcción de dos torres llamadas a convertirse en hoteles.

Durante 2026 se espera la llegada del resto de pilares de 38 metros de altura y más de 30 toneladas de peso desde la planta de Horta Coslada en Arteixo (Galicia). La llegada y montaje de las piezas y elementos clave para la instalación de los 50 pilares de acero S355 será constante. La frecuencia de camiones por semana irá en aumento de forma considerable en los próximos meses. Desde este diciembre, no solo ha comenzado la instalación de los pilares que soportarán las 4.800 toneladas de la cubierta, sino también llegada de cajones del anillo estructural de compresión y las torres de escalera.

Así avanzan las obras del Nou Mestalla / JOSÉ MANUEL LÓPEZ

Nueva fase en febrero

El siguiente paso se producirá en febrero de 2026 con la entrada de una nueva fase de construcción marcado por el inicio de los trabajos de hormigón y montaje de escaleras exteriores. Mientras tanto, está previsto que se avance con el proceso de instalación de la cubierta que finalizará en 2027. Para 2026 están programados una batería de trabajos que tendrán que ver con la fachada, albañilería de plantas superiores, carpintería de aluminio, metálica y de madera, revestimientos, cerrajería, cubiertas e impermeabilización, instalaciones y torres de acceso, entre otros.

A finales de 2026 está previsto que se inicie la reubicación de abonados con la selección de zonas y asientos en un proceso que será gestionado exclusivamente por el club. El proceso de migración se iniciará tras la última campaña de abonos en el actual Mestalla. El criterio clave será la antigüedad y permitirá la agrupación de valencianistas (en el caso de agrupación se hará una media de antigüedad de abonados). Se atenderá de forma personalizada a los aficionados, no como han hecho otros clubes y otros estadios.