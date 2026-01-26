Comunicado oficial: El campeón del mundo Guido Rodríguez, nuevo jugador del Valencia CF

Oficial. Guido Rodríguez ya es jugador del Valencia CF. El club ha anunciado este lunes el fichaje del centrocampista argentino hasta el próximo 30 De junio de 2026. El jugador ha superado la revisión médica en el Hospital IMED de València y a continuación ha estampado su firma en su nuevo contrato como blanquinegro hasta final de temporada.

Así lo ha anunciado el Valencia a través de este comunicado oficial:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el West Ham United para el traspaso de Guido Rodríguez.

La incorporación del centrocampista argentino (12/04/1994) aportará equilibrio, experiencia, personalidad y valor añadido a la medular, siendo capaz de contribuir en fase ofensiva y defensiva al equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán.

A sus 31 años, Guido Rodríguez es un jugador consolidado y cuenta con una dilatada trayectoria a nivel competitivo, tanto en LALIGA EA SPORTS como en otras competiciones.

Campeón del Mundial 2022 y de la Copa América en dos ocasiones con su selección, el nuevo futbolista del Valencia CF llega al Camp de Mestalla tras más de 400 partidos en la élite con la camiseta del Real Betis, Club América, Club Tijuana, River Plate y Defensa y Justicia, además de su reciente experiencia en la Premier League de Inglaterra con el West Ham United.

Guido Rodríguez / VCF

La operación

Guido llega tras el pago de una cantidad económica del Valencia al West Ham a modo de 'traspaso'. El jugador firma hasta el 30 de junio de 2026, aunque el club considera que tiene el suficiente margen de maniobra en los próximos meses para sentarse con el futbolista y prolongar su contrato. El objetivo es convencerlo con un proyecto deportivo y un estatus económico acorde a su rol en el equipo.

"Gracias que se hizo", decía Guido aliviado a su llegada a València. La operación por momentos pareció que se iba a romper, tal y como informó este diario, sin embargo el club y el futbolista hicieron un esfuerzo para desbloquear la operación y alcanzar el acuerdo definitivo. Aunque el Valencia tenía otras opciones sobre la mesa (Aliou Dieng), el fichaje de Guido siempre fue el objetivo número uno por su estatus internacional y su perfil de jugador contrastado y conocedor de la liga española que quería Carlos Corberán, con el que ha estado en permanente contacto.

De Manises

El argentino hizo sus primeras declaraciones este domingo a su llegada a Manises procedente de Londres. "Bueno, todo bien, muy contento de haber llegado al Valencia CF y a la Liga española. Sí, estuvimos hablando (con Corberán), tuvimos varias conversaciones. Ahora estamos todos muy felices de que se haya podido dar, vengo a sumar, tengo ganas de conocer al grupo y aportar mi parte. El Valencia... sobran las palabras, es muy grande, ya consiguió muchas cosas. Vengo a trabajar y ayudar".

Preguntado por su contrato hasta junio afirmó: "Las operaciones son así, y gracias que se pudo hacer. Hicimos fuerza desde todos los lugares para estar aquí, que es lo importante. Se venía hablando de la posibilidad, pero hasta que no se firma las cosas están ahí". El argentino ya piensa en el debut contra el Betis: "Vi el calendario, la verdad es que será un partido muy especial para mí".

Al Hospital IMED

El jugador se ha sometido esta mañana a una revisión médica en el Hospital IMED de València. El argentino ha recordado la tradición de argentinos que ha pasado por la entidad de Mestalla. "Bien todo bien, contento, lo que les dije ayer. Tuvimos algunos llamados antes para poder hacer el fichaje y ahora a hacer las pruebas médicas. Hay muchos jugadores argentinos importantes que pasaron por acá, así que contento de estar en este club donde jugaron argentinos", decía ilusionado.

Debut ante el Betis

Guido no pudo llegar a tiempo para medirse al Espanyol, y por suerte el equipo no lo necesitó, pero el destino ha querido que su debut con la camiseta del Valencia, siempre que tenga minutos la próxima jornada de Liga, sea en el escenario más especial posible para él: ante el Real Betis, su exequipo.

Noticias relacionadas

El tercer fichaje

La operación, trabajada desde hace semanas, responde directamente a una petición expresa del técnico Carlos Corberán, que consideraba prioritaria la incorporación de un perfil experimentado para reforzar la medular. Guido se suma de esta forma a los fichajes invernales ya conocidos, como Umar Sadiq y Unai Núñez, en una clara apuesta por mejorar el rendimiento competitivo del equipo.