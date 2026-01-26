El debut más especial para Guido Rodríguez

A falta de confirmación oficial por parte del Valencia CF, que debería darse en breve, Guido Rodríguez es el tercer y probablemente último refuerzo del conjunto de Mestalla en este mercado invernal. El futbolista, que aterrizó este domingo en Manises, se somete hoy lunes a las pertinentes pruebas médicas con el que será su nuevo club, el último paso antes de firmar su nuevo contrato.

Guido no pudo llegar a tiempo para medirse al Espanyol, y por suerte el equipo no lo necesitó, pero el destino ha querido que su debut con la camiseta del Valencia, siempre que tenga minutos la próxima jornada de Liga, sea en el escenario más especial posible para él: ante el Real Betis, su exequipo.

No será en el Benito Villamarín, que se encuentra en obras durante toda la temporada, sino en La Cartuja plaga de la que un día fue su afición y que le vio crecer futbolísticamente hasta que el West Ham llamó a su puerta. Reencontrarse con la afición verdiblanca en sus primeros minutos como valencianista será, sin duda, un debut con una carga emocional muy grande para el centrocampista argentino.

Semana de adaptación y ¿debut?

El de Guido es, seguramente, el fichaje más ilusionante de este mercado invernal del Valencia. Aunque su protagonismo en la Premier no ha sido el esperado, el argentino, campeón del Mundo en 2022, es un jugador de rendimiento contrastado en LaLiga, titular de un Real Betis acostumbrado a puestos europeos. Desde este martes se incorporará a los entrenamientos de Corberán junto a sus nuevos compañeros y dispondrá de varios días para adaptarse de cara al Betis-Valencia del próximo domingo, donde podría tener sus primeros minutos aunque difícilmente como titular.

Filip Ugrinic en e Metropolitano / VCF

Puzle en la medular

Guido aterriza en Valencia justo cuando Corberán parece haber encontrado un pivote de garantías con Pepelu y Ugrinic, que están rindiendo al nivel más alto desde que comenzó la temporada. Aún así, el fichaje del argentino era necesario, aunque ahora deberá trabajar y demostrar que merce un hueco en el once. Lo consiga o no, Guido es una alternativa más para una demarcación en la que Corberán ha tenido problemas desde la jornada uno.

Perfil parecido a Pepelu

El de Guido es un perfil similar al de Pepelu, más posicional, por lo que, a priori, lo normal sería ver al argentino al lado de una figura más parecida a la de Ugrinic y no tanto compartiendo minutos con el de Denia. En cualquier caso, apostar por un esquema con Pepelu-Guido en el doble pivote con un centrocampista más móvil por delante, aunque más conservadora, tampoco parece una opción descabellada para según qué contextos.

El jugador del Valencia Pepelu falla un penalti durante el partido de LaLiga entre el Celta de Vigo y el Valencia disputado este sábado en el estadio de Balaidos en Vigo. EFE / Salvador Sas. (Celta) (Valencia) / Salvador Sas / EFE

Guido, una pieza silenciosa pero clave en el Betis

Guido Rodríguez cerró en el verano de 2024 una etapa clave en la historia reciente del Real Betis para emprender un nuevo desafío en la Premier League con el West Ham United. El mediocentro argentino llegó a Heliópolis en 2020 y, desde sus primeros partidos, se convirtió en una pieza esencial del equipo por su rigor táctico, liderazgo silencioso y capacidad para equilibrar al conjunto.

Durante cuatro temporadas, Guido fue el ancla del Betis de Manuel Pellegrini, participando activamente en la consolidación del equipo en competiciones europeas y siendo protagonista en la conquista de la Copa del Rey en 2022, un título que marcó a toda una generación verdiblanca. Su regularidad y compromiso le valieron el respeto de la afición y el reconocimiento dentro del vestuario.

Noticias relacionadas

Tras finalizar su contrato, el argentino optó por no renovar y aceptó la propuesta del West Ham, poniendo fin a su etapa en Sevilla como uno de los mediocentros más fiables que han pasado por el club en los últimos años. Su salida dejó un vacío deportivo, pero también el recuerdo de un futbolista que siempre respondió en los momentos clave.