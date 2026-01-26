Filip Ugrinic: el equilibrio del Valencia CF en la victoria contra el Espanyol

Ugrinic dirige y Copete sostiene al Valencia CF en una victoria clave ante el Espanyol. El Valencia CF logró un triunfo de gran valor el pasado sábado en Mestalla en un partido que dejó nombres propios más allá de los goleadores. Aunque Hugo Duro, Cömert y Ramazani fueron decisivos de cara a portería, el encuentro estuvo marcado por el notable rendimiento de Filip Ugrinic y José Copete, dos futbolistas en crecimiento, como demuestra el impacto estadístico y táctico determinante en el 3-2 ante los 'periquitos'.

En la medular, Ugrinic firmó una actuación completa e influyente. Creativo, pero también trabajador a la hora de correr y presionar, el suizo fue el jugador del partido con más recuperaciones (12), un registro que evidenció su capacidad para imponer intensidad y equilibrio en el juego.

Además, el ex del Young Boys fue el valencianista con más intervenciones ofensivas (50) —igualado con Copete— y brilló en la precisión de sus asistencias, con el mayor acierto en pases cortos y medios del equipo (82%). Sin duda, un facilitador de la continuidad del juego y el control de los tiempos del encuentro por parte del equipo de Corberán.

Ugrinic conduce el balón ante un rival / LaLiga

Copete, protagonismo en aumento

Por su parte, Copete se erigió en un pilar fundamental en la retaguardia, al lado del suizo Eray Cömert, quien aparte del tanto del 2-1 cuajó uno de sus mejores partidos con la camiseta blanquinegra. El defensa central fue el futbolista local con más acciones totales (74), repartidas entre 50 participaciones ofensivas y 24 defensivas, reflejo de su protagonismo en aumento en las últimas semanas. Asimismo, lideró al equipo en cuanto a interrupciones de ataque rival (6) y fue el hombre que más despejes realizó (13), sosteniendo al bloque en los momentos de mayor exigencia.

José Copete, en una acción de defensa de un saque de esquina del Espanyol / LaLiga

Más mérito tiene, si cabe, por el hecho de que el defensa sevillano completó el partido infiltrado por molestias físicas.

En un reportaje, el propio club ha destacado la actuación de los dos. La combinación del control y despliegue de Ugrinic en el centro del campo con la solidez defensiva de Copete permitió al Valencia mantener el orden y maximizar la eficacia ofensiva que acabó decantando el choque.

Tras esta victoria, el conjunto de Corberán se centra en la Ciutat Esportiva en la preparación de su próximo reto liguero. El Valencia buscará prolongar su buena dinámica el domingo 1 de febrero, a las 16:15 horas, cuando se enfrente al Real Betis en La Cartuja, en el partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga.