Guido desvela qué significa jugar con la camiseta del Valencia con Aimar y Ayala en el recuerdo

El Valencia CF ha hecho oficial en las últimas horas el fichaje del mediocentro argentino Guido Rodríguez, una incorporación estratégica para reforzar la medular del conjunto blanquinegro. El internacional albiceleste, campeón del mundo, llegó el pasado viernes por la noche al aeropuerto de Manises y fue recibido con expectación por parte de aficionados y medios.

Tras completar los trámites correspondientes, el futbolista atendió a VCF Media, donde mostró su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa en su carrera. Con un discurso cercano, comprometido y cargado de ambición, Guido dejó claro que llega con el objetivo de sumar, liderar y ayudar al equipo a crecer.

Un fichaje de jerarquía para el centro del campo

La llegada de Guido Rodríguez supone un salto de calidad para el Valencia CF. El mediocentro aporta experiencia internacional, equilibrio táctico y personalidad, tres aspectos fundamentales que escasean en la plantilla actual del Valencia. “Estoy muy contento de estar aquí. La motivación era venir a un club exigente, con mucha historia”, señaló el futbolista, destacando desde el primer momento el peso institucional y deportivo de la entidad valencianista.

Guido Rodríguez en Mestalla. / VCF MEDIA

Con una amplia trayectoria en Europa y en la selección argentina, Guido aterriza en Mestalla como un jugador llamado a ser referente dentro y fuera del terreno de juego.

Orden, equilibrio y protagonismo con balón

Uno de los aspectos más destacados del perfil de Guido Rodríguez es su capacidad para organizar al equipo desde la base del centro del campo. El argentino se define como un futbolista inteligente, táctico y solidario. “He jugado siempre en el centro del campo, trato de estar bien ordenado, de organizar al equipo y entender por dónde va el partido”, explicó.

Guido Rodríguez, objetivo del Valencia CF para reforzar el centro del campo / EFE

Además, destacó su compromiso defensivo y su implicación en la salida de balón, dos elementos clave en el fútbol moderno: “Trato de defender, ayudar a los centrales, jugar con el balón y que el equipo sea protagonista”.

Estas palabras reflejan el tipo de futbolista que espera disfrutar la afición valencianista: un mediocentro completo, disciplinado y con capacidad para marcar el ritmo del juego.

Mestalla, un factor diferencial

Uno de los puntos que más impresionó a Guido Rodríguez es el ambiente del Camp de Mestalla. El argentino conoce de primera mano la exigencia y la pasión de la afición valencianista, tanto por experiencia propia como por el seguimiento reciente de los partidos. “La afición es un jugador más y se siente dentro del campo”, afirmó con contundencia.

Para el nuevo fichaje, el apoyo del público es un elemento motivador fundamental: “Me gusta salir al césped y que esté la gente exigiendo, cantando, animándonos. Es algo muy bonito”. Estas declaraciones refuerzan la conexión inmediata entre jugador y grada, un vínculo esencial para el éxito deportivo.

La influencia de Lucas Beltrán y el vestuario

Otro factor importante en la decisión de Guido Rodríguez fue la presencia de Lucas Beltrán en la plantilla. El delantero argentino le transmitió una imagen muy positiva del club. “Me habló muy bien del Valencia CF. Tengo ganas de que estemos juntos aquí y de hacer bien las cosas”, confesó. La complicidad entre futbolistas compatriotas puede facilitar su adaptación y fortalecer el ambiente del vestuario, algo clave en una temporada exigente.

Lucas Beltrán, celebrando un gol con Jesús Vázquez / LaLiga

Aimar y Ayala, referentes del pasado valencianista

Guido también recordó con emoción a dos leyendas argentinas del Valencia CF: Pablo Aimar y Roberto Ayala. Ambos forman parte de su historia personal y profesional. “Con Pablo compartimos vestuario en River. Después, fueron mis entrenadores en la selección”, explicó.

Ayala y Aimar juntos en el once inicial de un Sturm Graz - Valencia CF de la Champions League 2000-2001 / JM López

El mediocentro no ocultó su admiración por aquellos equipos históricos: “Los veía jugar de pequeño. Aimar era un jugadorazo. Estar con esta camiseta es bonito”. Este sentimiento de respeto por el pasado del club refuerza su compromiso con el presente.

Compromiso, trabajo y ambición

En su mensaje final a la afición, Guido Rodríguez dejó claro cuáles serán sus señas de identidad en el Valencia CF: esfuerzo, autoexigencia y entrega. “Lo que no va a faltar es trabajo y exigencia a mí mismo”, aseguró. Además, mostró plena confianza en el grupo: “Estoy seguro de que vamos a dar lo mejor para terminar la temporada de la mejor manera posible todos juntos”.

Con liderazgo, calidad táctica y una actitud ejemplar, el argentino está llamado a convertirse en una pieza fundamental del equipo. Su adaptación al fútbol español, su conexión con Mestalla y su rendimiento en el centro del campo marcarán buena parte del devenir de la temporada. El valencianismo ya espera ver a su nuevo mediocentro desplegar todo su potencial sobre el césped. Guido Rodríguez, ilusión renovada para un club histórico que mira al futuro con esperanza.