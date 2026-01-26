Jon Pérez Bolo da una lección a Ancelotti y el recuerdo con el Valencia CF en Mestalla

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez Bolo, denunció haber recibido insultos por parte de un sector de la afición rival tras el partido disputado en Andorra, correspondiente a la jornada liguera, que terminó con empate a un gol. Sin embargo, rápidamente quiso dejar claro que los hechos procedieron únicamente de "dos o tres personas" y no del conjunto de la hinchada local. Algo muy diferente al comportamiento en 2023 de Carlos Ancelotti, cuando acusó a todo Mestalla de estadio "racista".

En sus declaraciones posteriores al encuentro, Pérez Bolo subrayó que acepta la crítica deportiva, pero no los ataques personales, y remarcó su respeto hacia la mayoría de los aficionados del Andorra, a los que desvinculó de los insultos recibidos. Un mensaje directo y sincero con el que se evita generalizaciones injustas.

Un discurso que delimita responsabilidades

Las palabras de Bolo llamaron la atención por su precisión en un contexto habitualmente marcado por la tensión. El entrenador localizó el origen de los insultos en un grupo muy reducido, diferenciando entre comportamientos individuales y la actitud global de la grada. "Aguanto que me digan que soy muy malo, que el equipo está en descenso y que vamos a bajar. Es la realidad ahora mismo y no sabemos qué va a pasar, pero cuando llega el minuto 90 y ven que no se llevan el partido, todo eso cambia y salen otras palabras e insultos que no nos merecemos ni yo ni nadie", denunció el técnico.

"No tengo por qué aguantar faltas de respeto tan grandes", incidió y dejó claro que "la afición aquí es de 'olé': respetuosa y animando a su equipo. Me he dado la vuelta y les he dicho que, por favor, no me faltaran más al respeto... No sé cómo, pero a esa gente hay que pararles los pies de alguna forma", añadió.

El precedente de Mestalla y el caso Vinicius

El episodio vivido en Andorra puede compararse con lo ocurrido en Mestalla en mayo de 2023, durante el Valencia CF–Real Madrid, cuando el entonces entrenador madridista, Carlo Ancelotti, afirmó que todo el estadio había proferido cánticos racistas contra Vinicius Jr.

Vinicius, en el momento que identifica a los racistas que le insultaron en la grada / SD

Aquel encuentro generó una fuerte polémica a nivel nacional e internacional. Sin embargo, posteriormente las investigaciones y las pruebas audiovisuales permitieron concretar los hechos, situando los insultos racistas en un reducido grupo ultra en la llegada del autobús del Real Madrid a la Avenida de Suècia y en un momento puntual, con los insultos de dos aficionados, que terminaron castigados por la Justicia y el Valencia CF. En ningún momento el global del público en el estadio cantó "mono, mono" al jugador brasileño, si no, "tonto, tonto". El futbolista deseó con gestos el descenso del Valencia a Segunda división.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico italiano del Madrid dijo lo siguiente sobre los incidentes y calificó el "ambiente" de "racista". "Cuando le han sacado la tarjeta roja todo el estadio le ha cantado: "mono, mono, mono. Nunca había visto a un estadio entero con insultos racistas, a un grupo vale, pero un estadio entero no". Y, encima, Ancelotti ustificó el comportamiento del jugador cargando contra la grada: "Cuando te insulta un estadio los jóvenes no son capaces de ser fríos, es bastante normal y evidente la reacción que tiene".

Noticias relacionadas

Diferentes enfoques ante situaciones similares

En un contexto de especial sensibilidad en el fútbol español ante los insultos de odio y el racismo en los estadios, el episodio vuelve a situar en el foco la importancia del discurso de entrenadores... y el del míster del Huesca ha sido ejemplar.