Largie Ramazani se quitó la espina que tenía con Mestalla... ¡desde 2023!
El atacante belga falló un penalti en el campo del Valencia CF en 2023, cuando defendía los intereses del Almería. Mamardashvili evitó su tanto
Largie Ramazani llegó al Valencia CF el pasado mercado de fichajes veraniego. Prácticamente sobre la bocina y con la intención de reforzar el ataque blanquinegro especialmente desde las bandas, ha tardado más de lo previsto en marcar su primer gol liguero con los de Carlos Corberán. Eso sí, entró en el descuento con tiempo suficiente como para lanzar el penalti decisivo y sellar la victoria valencianista ante el Espanyol.
El delantero belga debutó en la tercera jornada de LaLiga ante el Getafe, asombrando a la parroquia blanquinegra en sólo tres minutos gracias a un par de cabalgadas por la derecha y una asistencia para el 3-0 definitivo. Desde entonces su rendimiento se alejó de lo esperado e incluso una importante lesión muscular le alejó de los terrenos de juego mes y medio. Poco a poco va regresando a los planes de Corberán, siempre como suplente. Con el gol de penalti el sábado logró quitarse dos espinas de golpe.
Ya falló un penalti en Mestalla
Más allá de anotar su primer gol liguero con el Valencia CF para ayudar al equipo a dar un salto en la clasificación, ha logrado anotar por fin en Mestalla en su segundo penalti lanzado. El primero fue con el Almería el 23 de enero de 2023, pero Giorgi Mamardashvili acertó las intenciones del belga y detuvo el lanzamiento. A la segunda fue la vencida y Dmitrovic no pudo evitar que el veloz extremo se estrenara. Que sea el primero de muchos.
