En Madrid allanan el terreno para el 'atraco' en Mestalla

Después de que el Valencia CF se llevase la victoria contra el Espanyol en el último suspiro con un gol de penalti cometido sobre Lucas Beltrán, claramente pisado por el defensor perico, llegó una desorbitada reacción por parte de la afición y prensa blanquiazul... Secundada por una sobreactuada indignación desde Madrid.

En una Liga con errores arbitrales cada semana, la gran pregunta que sobrevolada en Valencia era, a santo de qué, más allá de filias y fobias, en la prensa madridista se está dando tanto pávulo a una pena máxima en la que, al exixtir contacto, no debía entrar el VAR.

'Casualidades' del destino, el Madrid va a Mestalla en dos semanas

Solo había que pararse un momento y ver el calendario para ver que en ese estadio, Mestalla, en el que supuestamente siempre le pasan cosas al Espanyol (que el año pasado empató gracias a un gol procedente de una inexistente falta de André Almeida sobre Carlos Romero), jugará el Real Madrid en cuestión de dos semanas.

Vinícius, en el partido de la campaña 23/24 en Mestalla / EFE

Ahí las piezas empezaban a encajar a la perfección. Y es que desde el entorno madridista ya están empezando a allanar el terreno por si toca enarbolar el discurso de "a veces te dan a veces te quitan" u "hoy ha sido el Madrid, pero hace dos semanas fue el Valencia el que le robó al Espanyol". No cuela si acostumbras a ser el equipo beneficiado.

¿Nevera?

Desde el CTA, por otra parte, ya filtran la posibilidad de nevera para Milla Alvéndiz por el error de no señalar falta de Largie Ramazani en el origen de la acción que acabó en penalti sobre Lucas Beltrán al incumplir con el protocolo de actuación del VAR.