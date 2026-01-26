Primer entrenamiento de Guido Rodríguez y Unai Núñez

El central vasco Unai Núñez y el centrocampista argentino Guido Rodríguez completaron este lunes su primer entrenamiento con el Valencia CF, en una sesión marcada por la presencia de dos refuerzos llamados a apuntalar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.

La incorporación de Núñez, que llega procedente del Hellas Verona y cedido hasta final de curso por el Celta de Vigo, se hizo oficial en la noche del pasado viernes. El defensa, de 27 años, ya estuvo presente en la grada de Mestalla para presenciar el encuentro liguero ante el Espanyol y se suma ahora al grupo tras una primera mitad de campaña con continuidad y regularidad en la Serie A.

Por su parte, el fichaje de Guido Rodríguez se anunció de manera simultánea al inicio de la sesión vespertina. El medio argentino llega en propiedad después de que el Valencia haya alcanzado un acuerdo económico con el West Ham, aunque, por el momento, una propiedad corta, ya que su contrato expirará el 30 de junio.

Campeón del mundo con Argentina en 2022 y pieza clave durante varias campañas en el Betis antes de su paso por la Premier League, Rodríguez aterriza en Mestalla para reforzar una medular que ha sufrido bajas y falta de regularidad en las últimas jornadas.

Ambos futbolistas se ejercitaron con normalidad sobre uno de los campos de la Ciutat Esportiva junto al resto de jugadores no titulares en el choque con el Espanyol dle sábado (3-2). Esta fue la primera sesión preparatoria del duelo liguero que medirá al Valencia, el próximo domingo, ante el Real Betis, un partido especial en el caso de Rodríguez por su pasado verdiblanco. Un rival bético que cuenta con un importante serial de bajas con vistas al duelo del 1 de febrero.

Los dos están en perfectas condiciones físicas para estrenarse en esta próxima jornada y empezar a ayudar al equipo sin demora. Cabe recordar que en ninguno de los dos casos, el futuro en el Valencia está asegurado más allá de los 17 partidos de Liga que quedan y lo que depare la Copa del Rey.

Noticias relacionadas

Sin Tárrega ni Thierry

Ni César Tárrega, central diestro del equipo, al que le quedan alrededor de diez días para poder volver a la competición a causa de una lesión muscular, ni Thierry Rendall se entrenaron este lunes con el grupo. El lateral derecho, con una lesión en los isquios, también necesita tiempo para poder estar listo. Ambos realizaron trabajo en solitario en los campos exteriores. Mientras tanto, los titulares del sábado hicieron una sesión de recuperación en el interior del gimnasio.