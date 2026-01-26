Nani (39 años) 'retira' su retirada y se atreve con un último baile

El exfutbolista portugués del Valencia CF Nani ha anuciado a sus 39 años su fichaje por el FC Aktobe de Kazajistán, quinto en la última liga por detrás del Kairat. El luso se atreve con un 'ultimo baile' que ya nadie esperaba porque el jugador colgó las botas en diciembre de 2024. Según las informaciones difundidas por los medios locales, percibirá el salario más alto del campeonato kazajo, con unos ingresos de 70.000 dólares mensuales.

Así lo anunciaba en sus redes sociales: "Estoy muy contento de haberme unido al FC Aktobe y espero contribuir al desarrollo del club y del fútbol en Kazajistán. Quisiera agradecer al propietario del club, el Sr. Nurlan Artykbaev, al presidente, el Sr. Arman Ospanov, y al gobernador, el Sr. Askhat Shakharov, su hospitalidad y apoyo. Me impresionó mucho la visión de futuro del club y trabajaré duro para llevarnos a nuevas alturas, tanto a nivel nacional como internacional".

Una carrera top

Luís Nani inició su carrera profesional en el Sporting de Lisboa, club desde el que dio el salto al Manchester United, donde vivió su etapa más exitosa ganando títulos nacionales e internacionales. Durante ese período también tuvo una cesión al Sporting.

Tras su salida de Inglaterra, el extremo portugués jugó en Fenerbahçe, Valencia, Lazio y regresó nuevamente al Sporting de Lisboa. En el tramo final de su carrera defendió los colores de Orlando City en la MLS, Venezia en Italia, Melbourne Victory en Australia y Adana Demirspor en Turquía.

A nivel internacional, Nani fue una pieza importante de la selección portuguesa campeona de la Eurocopa 2016, consolidando una trayectoria extensa y global.