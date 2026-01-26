CRÓNICA | El Valencia Femenino desaprovecha la superioridad numérica y no pasa del empate

El Valencia CF Femenino sumó un punto insuficiente ante un Real Betis que se quedó con diez jugadoras en el minuto 37. Las futbolistas entrenadas por Mikel Crespo, tras una equilibrada primera mitad, dominaron la segunda, aunque sin la pegada necesaria ni el premio de la victoria.

Comenzó el partido con ambos equipos muy juntos en la zona central del campo, lo que obligaba a las centrales de las dos escuadras a lanzar balones largos a la espalda de la defensa rival. Poco a poco, unas y otras optaban por darse más espacio y elaborar desde atrás, con aperturas a banda y centros laterales que no encontraban rematadoras.

El choque no tenía un conjunto que fuera dueño, sino que el protagonismo se alternaba en cuanto a llegadas a área contraria. En ese contexto, en el minuto 37, Ruiz era expulsada por doble amarilla; y Jana, lesionada en acción con Ruiz, era sustituida por Marina.

Con una mujer más, las de Crespo subieron la línea de presión y la primera parte acababa con un paradón de Vizoso a chut de M. Martí ya en el minuto 43 y, con un chut al larguero de la misma Martí, en el 45'.

Arrancaba la segunda mitad con el Valencia asumiendo todo el protagonismo, antaño repartido, mientras el Betis esperaba agazapado su oportunidad a la contra. No iban a ponerlo fácil las de Marco Tamarit. Vizoso, de nuevo, evitaba el 0-1 a disparo de Rebecca E. en el ecuador de este segundo tiempo.

Llegaban las valencianistas con asiduidad por la banda izquierda, superando la línea defensiva de las béticas, pero bien faltaba el centro bien el remate. La insistencia en ataque de las blanquinegras se replicaba en el flanco diestro, pero también sin resultado.

Crespo pedía a las suyas que no decayesen. Los intentos de las valencianas no iban a dar su fruto y finalmente sumaban un punto que sabía a poco.

Ficha técnica

0 – Real Betis: Vizoso, Gómez, Solozábal, Vicky, Bonilla (Ángela, min. 88), Balma, Marina, Guerrero (Daniela, min. 59), Montilla (Manchón, min. 75), Ruiz, Carla (Gálvez, min. 88).

0 – Valencia CF: Jana (Marina, min. 40), Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Pauleta (Mascarell, min. 87), Mbadi C. (Monente, min. 66), Yasmin, M. Martí, Rebecca E. (Marcano, min. 66), Tere (Soler, min. 66), Ferrato.

Goles: sin goles.

Árbitras: principal, Sara Ovies; asistente 1, Xiomara Díaz; asistente 2, Elena Labra. Tarjeta amarilla para Yasmin (min.90); y roja, por doble amarilla, para Ruiz (min.37).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Primera Federación Iberdrola, celebrado en la Ciudad Deportiva Manuel Gordillo. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes ferroviarios acaecidos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).