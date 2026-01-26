El Valencia pone fin a una desastrosa racha de ocho meses

Qué importante fue la victoria ante el Espanyol del pasado sábado. Tanto por la necesidad clasificatoria como por el factor psicológico. El Valencia, que ya venía de sumar tres puntos ante el Getafe en el Coliseum, necesitaba más que nunca un triunfo en casa que le reconciliara en cierta medida con su afición después de varias semanas de mucha tensión. Y qué mejor manera de hacerlo que con tres puntos sufridos y ganados en el último minuto.

Son 6/6 puntos en dos semanas que impulsan al conjunto blanquinegro en la tabla, más a nivel de posiciones que de distancia con el descenso, y es que la combinación de resultados de las últimas dos jornadas ha hecho que el Valencia apenas haya logrado un margen de dos puntos respecto a los últimos tres puestos. Un circunstancia que, por otra parte, da más valor a las dos victorias obtenidas.

Factor emocional

En cualquier caso, el factor psicológico de este atisbo de resurrección es todavía más importante. El Valencia vuelve a sentirse un equipo con capacidad de ganar en Liga y puede sentirse así, entre otras cosas, por haber dejado atrás una ridícula dinámica de resultados que venía arrastrando desde hace ocho meses: y es que, tras ganar a Getafe y Espanyol, el conjunto blanquinegro ha encadenado dos victorias seguidas en Liga por primera vez desde el mes de mayo de 2025, cuando venció a Las Palmas en Gran Canaria y, una semana más tarde, al Getafe en Mestalla.

Es un "logro" demasiado barato por el que celebrar, pero no deja de ser relevante para el actual Valencia CF en el que sacar resultados positivos se ha convertido en un auténtico 'tourmalet' semana tras semana.

Falta mucho

Que las dos victorias consecutivas es un logro importante para el actual Valencia no es imcompatible con decir que no es ni mucho menos suficiente. El conjunto de Carlos Corberán ha firmado un primer tramo de temporada muy por debajo de lo esperado y está obligado a completar una segunda vuelta de mucho nivel para compensarlo. En definitiva, una situación casi idéntica a la del curso pasado.

El equipo todavía tiene mucho trabajo por delante para despejar todos los fantasmas del descenso, que de momento siguen a escasamente dos puntos. Volver a ganar en Mestalla y sumar seis puntos consecutivos es un primer paso muy positivo, pero sin una continuidad la reacción habrá quedado en agua de borrajas. El próximo obstáculo es el Betis en La Cartuja, un rival que, si bien llegará al partido tras pinchar en Mendizorroza, disfruta de un estado de forma ilusionante para la afición verdiblanca.

Además, el Valencia de Corberán debe lidiar con la Copa del Rey y la oportunidad que sugiere de presentarse en las semifinales, y es que la ronda de cuartos se disputará en Mestalla ante un Athletic que atraviesa horas casi tan bajas como las del conjunto valencianista.