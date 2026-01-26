Venta inminente de Carlos Vicente: Lo que se 'ahorró' Lim y lo que vale ahora

El extremo del Deportivo Alavés Carlos Vicente está a punto de convertirse en nuevo jugador del Birmingham City. Las negociaciones entre los dos clubes se encuentran muy avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas en torno a 8 millones de euros. Todas las partes ven con buenos ojos la operación. El Alavés, competencia directa del Valencia CF y el Levante UD en la lucha por la permanencia, recibe una cantidad económica muy importante para reforzar la plantilla en el mercado de invierno y el jugador da un salto de calidad al fútbol inglés después de su explosión en Mendizorroza.

El valor de mercado de Carlos Vicente contrasta con el precio que desestimó pagar Peter Lim en el mercado de invierno de la temporada 23/24. El máximo accionista del Valencia CF se negó a dar luz verde al pago de la cláusula de rescisión del futbolista del Racing de Ferrol que, por aquel entonces, era de 600.000 euros tal y como estipulaba su contrato. A pesar de que su llegada estaba apalabrada por Miguel Ángel Corona, la entonces presidenta del Valencia CF Layhoon Chan comunicó a los dirigentes valencianos del club que no había capacidad para realizar la inversión. Dos años después, el futbolista vale 8 millones.

Carlos Vicente, clave en la victoria del Alavés sobre el Betis / EFE

Su impacto en el Alavés

El paso de Carlos Vicente Robles por el Deportivo Alavés refleja su impacto sobre el césped. El extremo zaragozano, de 26 años, ha encadenado varias temporadas con protagonismo creciente en el equipo vitoriano desde su llegada procedente del Racing de Ferrol.

Participación general y aportación ofensiva

