Venta inminente de Carlos Vicente: Lo que se 'ahorró' Lim y lo que vale ahora

El Deportivo Alavés y el Birmingham City ultiman su traspaso por 8 millones

Peter Lim desautorizó su fichaje por 0,6 en el mercado de invierno de la 23/24

Carlos Vicente con el Deportivo Alavés

Andrés García

València

El extremo del Deportivo Alavés Carlos Vicente está a punto de convertirse en nuevo jugador del Birmingham City. Las negociaciones entre los dos clubes se encuentran muy avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas en torno a 8 millones de euros. Todas las partes ven con buenos ojos la operación. El Alavés, competencia directa del Valencia CF y el Levante UD en la lucha por la permanencia, recibe una cantidad económica muy importante para reforzar la plantilla en el mercado de invierno y el jugador da un salto de calidad al fútbol inglés después de su explosión en Mendizorroza.

El valor de mercado de Carlos Vicente contrasta con el precio que desestimó pagar Peter Lim en el mercado de invierno de la temporada 23/24. El máximo accionista del Valencia CF se negó a dar luz verde al pago de la cláusula de rescisión del futbolista del Racing de Ferrol que, por aquel entonces, era de 600.000 euros tal y como estipulaba su contrato. A pesar de que su llegada estaba apalabrada por Miguel Ángel Corona, la entonces presidenta del Valencia CF Layhoon Chan comunicó a los dirigentes valencianos del club que no había capacidad para realizar la inversión. Dos años después, el futbolista vale 8 millones.

Carlos Vicente, clave en la victoria del Alavés sobre el Betis

Su impacto en el Alavés

El paso de Carlos Vicente Robles por el Deportivo Alavés refleja su impacto sobre el césped. El extremo zaragozano, de 26 años, ha encadenado varias temporadas con protagonismo creciente en el equipo vitoriano desde su llegada procedente del Racing de Ferrol.

Participación general y aportación ofensiva

  • En la temporada 2025/26 de LaLiga, Vicente ha disputado más de 20 partidos oficiales, sumando alrededor de 4 goles en liga (algunos con participación directa desde acciones de penalti) y un ritmo de participación ofensiva constante, con un promedio de gol aproximado de 0,20 por partido.
  • En total durante su etapa en el club, acumula más de 11 goles y 9 asistencias en Primera División, repartidos en más de 75 apariciones en LaLiga, lo que evidencia un rol más allá de la mera suplencia.
  • En todas las competiciones oficiales con el Alavés, incluyendo Copa del Rey y otras ligas, suma cifras acumuladas que se acercan a 16 goles y 13 asistencias en más de 80 partido

