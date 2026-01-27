Mala racha del Valencia en sus visitas al Betis... ¡no gana desde Marcelino!

El Valencia visitará este domingo en la vigésimo segunda jornada de Liga al Real Betis, un desplazamiento en el que no gana desde hace seis años con tres empates y tres derrotas. La última victoria liguera de los valencianistas en el Benito Villamarín fue en la temporada 2018-19, en la que el equipo de Marcelino, que ese año ganó la Copa del Rey en el mismo escenario ante el Barcelona, se impuso a los de Quique Setién con un doblete del portugués Gonçalo Guedes, que fue recortado por Lo Celso de penalti.

Desde entonces, el Valencia ha ido alternando la derrota y el empate en las siguientes seis campañas. Nunca ha perdido ni empatado dos veces seguidas. Los resultados fueron: 2-1, 2-2, 4-1, 1-1, 3-0 y 1-1. Mientras que la derrota de la temporada 2019-20 fue por la mínima, las siguientes fueron más abultadas. En la 2021-22, el Valencia recibió cuatro goles de Borja Iglesias (2), Pezzella y Juanmi y solo fue capaz de anotar uno por medio de Gabriel Paulista, mientras que en la 2023-24 recibió tres goles (Diao, Marc Roca y Abde) y no marcó ninguno.

En cuanto a los empates, especialmente agónico fue el de la temporada 2022-23. El equipo de Rubén Baraja se jugó la salvación hasta la última jornada y logró sumar un punto que certificó la permanencia gracias al gol de Diego López en el minuto 72 después de que Ayoze Pérez marcara en el primer minuto de partido.

La visita más reciente de los valencianistas al equipo verdiblanco fue el 23 de mayo de 2025, en la jornada 38, a la que el Valencia de Carlos Corberán llegaba duodécimo con 45 puntos y el Betis de Mauricio Pellegrini era sexto con 59 puntos. Antony adelantó al conjunto verdiblanco en el minuto 40 con un gran gol y en el minuto 75, cuando el Valencia gozaba de sus mejores minutos en el encuentro, Rafa Mir empató el partido marcando su primer gol de la temporada en la Liga para despedir la temporada 2024-25.

La historia, con el Betis

El balance de los 58 partidos de Liga jugados entre ambos equipos en el estadio verdiblanco es de 13 victorias para el Valencia, 18 empates y 27 victorias para el Betis.