Eliaquim Mangala vuelve al fútbol por tercera vez y tiene nuevo equipo

Eliaquim Mangala se resiste a colgar las botas. Por lo menos de manera definitiva. Quien fuera central del Valencia CF en dos ocasiones, dejó Mestalla en verano de 2021 y permaneció sin equipo hasta invierno, momento en el que el St-Étienne lo firmó hasta final de temporada. Al finalizar su contrato temporal no encontró nuevo destino y todo apuntaba a una prematura retirada. Sus muchas lesiones podían estar pasándole factura.

Un año después, en verano de 2023, recibió la llamada del Estoril luso. Su rendimiento fue de más a menos y el pasado mercado veraniego se quedó esperando una última llamada con la que poder seguir vinculado al fútbol. Han pasado más de seis meses y se ha mantenido en forma para un último baile que ha llegado ahora... ¡desde Bolivia!

Jugar en Hispanoamérica puede resultar un reto, no tanto por el nivel de la competición boliviana, que se asemeja más a la Primera RFEF española, pero sí por las condiciones concretas que pueden darse. El idioma no será un problema y sin duda siempre motiva empezar un proyecto. El Oriente Petrolero es un club fundado en 1955 y cuenta con un estadio como el recientemente reformado Tahuichi Aguilera, con capacidad para más de 38.000 asistentes.

Dos experiencias con el Valencia CF, que ya intentó su fichaje en 2011

Eliaquim Mangala fue uno de los mejores centrales del mundo. Allá por 2011 era uno de los defensas más prometedores del Viejo Continente y sobresalía en el Standard Lieja desde antes de ser mayor de edad. El conjunto belga destacaba por ser un club de clara formación y no eran pocos los jugadores de 16 ó 17 años que ya se hacían un hueco en los onces. Que se lo digan a Batshuayi, otro exvalencianista con el que llegó incluso a compartir vestuario brevemente.

Mangala, entrenando en Paterna en una fotografía de archivo. / F. CALABUIG

Jugó 54 partidos en tres años

El Valencia CF se interesó entonces por Mangala, pero el Oporto se adelantó por su fichaje y años después fue el City quien pagó 45 kilos por él. Una cesión al Valencia y un contrato posterior una vez libre fueron sus vínculos con Mestalla. En total, 54 partidos en tres campañas y muchas lesiones que no le permitieron dar su mejor versión.