Foulquier no entrena con el grupo... ¿por precaución?

El Valencia CF visita al Real Betis este domingo en La Cartuja con la firme intención de encadenar su tercera victoria seguida en LaLiga. Los de Corberán no ganan en tierras béticas desde 2019, con Marcelino en el banquillo, pero la buena racha del equipo y la llegada de los últimos fichajes lo hacen más posible. Además, los de Pellegrini cuentan con menos descanso por el duelo europeo de este jueves y una larga lista de bajas para el partido.

Con todo esto, la enfermería del Valencia CF también tiene algunos inquilinos como Agirrezabala, Diakhaby, Tárrega y Thierry, lo que debilita la zaga para los planes del técnico de Cheste. A su vez y una vez pudo contar con los renqueantes Cömert y Copete para el último duelo y con la llegada de Unai Núñez, el centro de la zaga se ve reforzada. Visto lo visto este martes en el entrenamiento, el problema puede volver a llegar desde el lateral derecho. Y es que Dimitri Foulquier no se ha ejercitado junto al resto de compañeros.

Foulquier, 17 partidos como lateral... o central

El defensa valencianista arrancó la temporada como titular indiscutible al no poder contar el técnico con una alternativa por la lesión que arrastraba Thierry desde el curso pasado. Dimitri jugó los 90 minutos en las primeras siete jornadas de LaLiga. Una vez se recuperó el luso, se llevó la titularidad. En ocasiones jugaron juntos, siendo Foulquier un tercer central y quedándose Thierry con el carril para él. De nuevo con la lesión de su compañero, sólo una posible rotación con Iranzo o incluso Rioja podrían restarle minutos de competición.

Redacción SD

Unai y Guido, entrenando con el grupo

El lateral galo estaría reservándose por gestión de cargas, especialmente al no poder contar con Thierry Rendall hasta dentro de unas semanas. Iranzo sigue con dinámica del primer equipo y entrará en la convocatoria. También han entrenado con Corberán los jóvenes Abril, Panach, Fontaner y Monferrer, además de los recién llegados Unai Núñez y Guido Rodríguez, quienes ya se ejercitaron este lunes