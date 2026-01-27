Kily González 'avala' el fichaje de Guido Rodríguez

El Valencia CF anunció ayer el fichaje de Guido Rodríguez, campeón del mundo con Argentina y futbolista llamado a dar un salto de calidad a la medular blanquinegra. Al contrario que muchas otras a lo largo de los últimos años, esta contratación ha generado consenso dentro de la afición.

El último en respaldar este fichaje no ha sido otro que el Kily González, que estuvo en Mestalla para ver el partido contra el Espanyol y que, en vistas de que el fichaje estaba listo para cerrarse, fue preguntado por esta contratación.

El exfutbolista argentino, leyenda blanquinegra entre 1999 y 2003, no escatimó en elogios tras el fichaje del mediocentro: “Guido puede aportar experiencia y personalidad al Valencia CF”, señaló Kily en su paso por el Camp de Mestalla, donde fue recibido con cariño por la afición y los directivos. “Siempre que uno tiene la posibilidad de volver a casa… es un placer”, añadió con la sinceridad de quien sabe que en Valencia no se viste cualquier camiseta,

Mestalla y la 'argentinidad'

La historia de argentinas y argentinos en el Valencia no es nueva; es casi una tradición. Desde Mario Alberto Kempes, figura que marcó una época y elevó la ambición valencianista a finales de los 70, hasta Roberto Fabián Ayala o Pablo Aimar, el legado sudamericano ha estado siempre ligado al éxito y el sentimiento de pertenencia.

Pablo Aimar con el Valencia CF / Valencia CF

Kily fue parte de esa saga: desborde, técnica y entrega que calaron en Mestalla, coronados con la histórica Liga 2001–02, un título que el club llevaba décadas esperando. Hoy el vínculo sigue intacto y su opinión tiene mucho calado.

Guido, tricampeón

La llegada de Guido Rodríguez responde también a la necesidad deportiva del Valencia. El centrocampista argentino, campeón del mundo con su selección en 2022 y doble triunfador de la Copa América, aterriza con un bagaje considerable tras más de 400 partidos en clubes de primera línea.

Guido Rodríguez 'alza' sus alas con el Valencia CF / SD

En sus primeras palabras como valencianista, el propio Guido dejó claro que no viene de turista: “Sé que el Valencia CF es un club exigente, con mucha historia, y vengo a sumar”, aseguró con ambición y respeto por la camiseta.

Vínculo Guido-Aimar-Ayala

Guido también recordó en su presentación con emoción a dos leyendas argentinas del Valencia CF: Pablo Aimar y Roberto Ayala. Ambos forman parte de su historia personal y profesional. “Con Pablo compartimos vestuario en River. Después, fueron mis entrenadores en la selección”, explicó.

El mediocentro no ocultó su admiración por aquellos equipos históricos: “Los veía jugar de pequeño. Aimar era un jugadorazo. Estar con esta camiseta es bonito”. Este sentimiento de respeto por el pasado del club refuerza su compromiso con el presente.