¡Locura! Más de media Liga en riesgo de descenso a Segunda división

A falta de los últimos 17 partidos, la Liga se adentra en un tramo decisivo con un escenario tan igualado como inquietante. La clasificación ha quedado claramente dividida en las dos realidades que se vislumbran desde hace años. La mano de la administración Lim en el Valencia CF ha hecho que, una temporada más, el equipo de Mestalla se vea viajando en el vagón de clase turista. Mientras que el Celta o el Espanyol se han colado en primera clase, otros históricos como la Real Sociedad y, sobre todo, el Athletic Club han pasado, fruto de su irregularidad, a la zona incómoda de la tabla donde, aparte del Valencia, ya lleva un tiempo habitando también el Sevilla FC.

En definitiva, cuatro grandes entre un pelotón formado por una docena de equipos en el que ninguno puede sentirse tranquilo. El Valencia, por ejemplo, respira mejor pero no con calma. La carrera está tan apretada que de no ser por el penalti que convirtió Largie Ramazani en el último suspiro del choque con el Espanyol (3-2) hoy los de Carlos Corberán estarían en descenso por delante solo de Levante UD y Real Oviedo.

Solo siete equipos suman más de 30 puntos tras 21 jornadas / sofascore.com

Precisamente, entre la Real Sociedad, octava, y el Levante, decimonoveno, se concentran 12 equipos separados por apenas diez puntos, y los levantinistas cuentan con un partido menos, el que deben jugar con el Villarreal CF el próximo 18 de febrero.

Diez equipos en cuatro puntos: el Alavés calienta más aún el ambiente

La situación se estrecha al límite entre los diez conjuntos que se amontonan entre el noveno, Osasuna (25), y el último de los que bajarían a Segunda, el Mallorca (21) es de apenas cuatro puntos.

Los donostiarras, merced a tres triunfos consecutivos, lideran esta 'miniLiga' con 27 unidades, dos más que Girona y Osasuna, y tres más que Elche CF, Sevilla y Athltetic. De hecho, el próximo rival en la Copa del Valencia solo cuenta con un punto de ventaja después de una racha de cinco encuentros sin ganar y el único botín de un empate en los últimos seis partidos ligueros.

Tres de los valencianos, Elche, Valencia y Levante, entre el amplio pelotón que compite por la salvación / sofascore.com

El pasado fin de semana, la victoria inesperada del Alavés sobre el Betis (2-1) ha calentado todavía más el ambiente en el vagón de cola. Un Alavés que, por cierto, ha perdido a su puntal ofensivo, Carlos Vicente, que se ha marchado al Birmingham de la Championship. Los tres puntos de los alaveses los sacaron del abismo a Segunda y recortaron la renta con la que el Valencia se marchó a dormir el sábado a la mitad. De cuatro a dos unidades.

Ahora, tras el empate del Getafe en Girona, donde estuvo al mando hasta el último momento del duelo, es el Mallorca quien ha caído al 'pozo' junto a Levante y Oviedo. Otro equipo en mala racha, el bermellón, con un solo triunfo, justamente ante el Athletic (3-2), en sus últimas cinco apariciones en la Liga.

Ramazani, abrazado por Danjuma y Pepelu / LaLiga

Cada resultado altera el orden en cuestión de horas y cualquier tropiezo puede volver a encender todas las alarmas. Además, el contexto, además, es engañoso. Equipos con historia y peso en la competición se ven empujados a una lucha que no entraba en sus planes. La irregularidad y los resultados ajustados están marcando una temporada en la que la carga en el calendario también juega e influye. A día de hoy, una muestra de esto es como el Athletic compite a la vez por salvarse en Primera división y por acceder a los dieciseisavos de final de la Champions League.

Incluso, a simple vista, puede dar la impresión de que solo quedaría por dilucidarse una de las tres plazas de descenso, ya que especialmente el Oviedo y el Levante se encuentran rezagados por debajo de la veintena de puntos. Sin embargo, como a la Real Sociedad con Matarazzo, al conjunto 'granota' el cambio en el banquillo con Luís Castro le ha venido de maravilla. Los de Orriols en las tres citas con el entrenador portugués han hecho seis goles a Sevilla y Elche, además de competir en el Bernabéu contra el Real Madrid. En total, ha sacado seis de los últimos nueve puntos en liza.

Clasificación de la Liga en lo que va de 2026 / whoscored.com

Valencia y Levante suman más que Barça y Villarreal en 2026

Tanto Levante como Valencia están muy vivos. Si la Liga hubiese arrancado con el nuevo año, los dos sumarían siete puntos en cuatro jornadas. Únicamente los superarían la Real Sociedad (10 puntos), Girona (10), Real Madrid (9) y Celta de Vigo (9). Con siete puntos, como los dos conjuntos de València, estarían el Atlético de Madrid y Osasuna, y con uno menos, dos equipos de Champions, Barcelona y Villarreal, aunque los catalanes con un partido menos.