Nuevo "reto" para el exportero del Valencia CF Jaume Domènech: agente de futbolistas

Jaume Domènch, el portero del último título del Valencia CF, la Copa del Rey 2019, ha anunciado públicamente en sus perfiles públicos en redes sociales su "nuevo reto". Desde ya el exjugador de Almanera se dedicará a la representación de futbolistas dentro del equipo de Wasserman, una de las agencias más poderosas del mundo en este terreno, en la sede de València, liderada por el agente Fede Marco.

El portero campeón de la Copa del Centenario, en cuya final protagonizó una imagen de leyenda subiéndose al larguero del Benito Villamarín, colgó los guantes la pasada temporada. Un curso en el que Jaume, pese a no jugar, fue una pieza clave como uno de los capitanes para unir al vestuario en el objetivo de salvar la categoría tras una caótica primera vuelta.

El castellonense sumó 122 partidos oficiales con la camiseta del Valencia CF a lo largo de diez temporadas. Los últimos, antes de la retirada, fueron en la Liga 23/24 a las órdenes de Rubén Baraja. En las jornadas 33 y 34 defendió la portería blanquinegra en las derrotas contra el Barcelona (4-2) y el Alavés (0-1). Una última ocasión, ante los vitorianos, en la que debió salir del césped por lesión a los 34 minutos dejando su sitio en el césped de Mestalla a Cristian Rivero.

Comentarista tras la retirada

Ahora, el portero asume un nuevo "reto" en su vida profesional al otro lado del campo, desde los despachos. Con carisma y bien considerado siempre por los compañeros, Jaume se dedicará al asesoramiento de futbolistas para Wasserman, la agencia que representó sus derechos como futbolista durante años.

Además, desde que dejó la práctica profesional del fútbol, Jaume ha realizado también funciones de comentarista de los partidos del Valencia CF en DAZN.