El Valencia CF trabaja en dos perfiles para la recta final del mercado de fichajes

El Valencia CF ha cubierto con las incorporaciones de Guido Rodríguez, Unai Núñez y Umar Sadiq los tres fichajes de un central, un mediocentro y un delantero marcados como prioritarios en la hoja de ruta de la ventana de enero. Sin embargo, el mercado de invierno no está cerrado todavía para la entidad de Mestalla. La dirección deportiva del club está abierta a más llegadas de aquí hasta el cierre de la ventana de invierno el próximo lunes 2 de febrero. No obstante, para ello es fumdamental que se active con éxito la operación salida, donde jugadores como Baptiste Santamaría o Dani Raba son reacios a dejar el equipo a mitad de temporada. También es difícil el adiós en pocos días de Eray Cömert.

Las dos posiciones en las que la entidad trabaja de cara a la recta final del mercado son un extremo y un central, tal y como ha informado As y ha confirmado SUPER. El problema es que con los fichajes de Guido, Unai y Sadiq, el Valencia ahora mismo no dispone de fichas libres en la plantilla. Como ya ha explicado este periódico, para que haya una entrada es necesario que se produzca una baja.

Guido y Unai Núñez, en la primera sesión con el equipo / VCF Media

Escenario no descartado

Existe otro escenario que el Valencia no descarta, como ya ha explicado Superdeporte. Ante la posibilidad de que no se produzcan salidas, se contempla la opción de firmar un extremo o un central sub-23 que la reglamentación federativa permitiría inscribir con ficha de filial, como hace dos temporadas sucedió en la operación de Germán Valera.

Incluso, como se ha intentado en varias ventanas con el joven lateral derecho, adaptable al central diestro, con Buba Sangaré. De hecho, esta ventana volvió a preguntarse por él a la Roma, entidad que siguió solicitando una elevada opción de compra que no se contempló. Hoy, de todos modos, el lateral diestro no es una cuestión prioritaria, a diferencia del central o el extremo.

Con la llegada de un nuevo central, el cuerpo técnico vería ampliadas las opciones de variar de sistema a una línea de tres zagueros con dos carrileros largos.

El Famalicão se ha resistido a perder a De Haas

La llegada del central neerlandés Justin de Haas (acuerdo con el jugador hasta 2030) está prevista para verano, pero el Valencia no descarta la posibilidad de intentarlo nuevamente para ya. Aunque hacerlo en los pocos días que restan es una alternativa muy difícil, ya que tienen que darse tres condicionantes: que se produzca una salida, una baja que deje dinero al Valencia y que el Famalicão, su club de propiedad hasta el próximo 30 de junio, acepte la oferta.