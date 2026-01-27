El Valencia CF ultima la llegada para el filial del joven medio Benama

El paso de de Mayssam Benama por Annecy, donde llegó el pasado septiembre, puede terminar en breve. El jugador está cerca de recalar en la Academia del Valencia CF como refuerzo para el filial. A medio y corto plazo se trataría de un fichaje para el Valencia Mestalla, aunque el capitán de la selección de Francia sub-20 reúne la proyección necesaria para en el futuro poder competir con el primer equipo o, al menos, en Primera división.

Centrocampista de 20 años, capaz de jugar como pivote y como organizador, Benama es francoargelino y ha despertado el interés del Valencia CF, que ultima su contratación, como ha desvelado el periodista Santi Aouna. Formado en la cantera del Monaco y, con experiencia en competiciones juveniles con la camiseta de Francia, busca minutos y continuidad para exhibir su talento. Por ahora, no los ha encontrado en el equipo de Annecy, en la Ligue2.

SUPER ha podido confirmar que el Valencia está trabajando con optimismo en el fichaje de Mayssam Benama. Los ojeadores de jóvenes talentos de la Academia observaron, trayendo buenos informes de Benama, en el Mundial sub-20 de Chile. Ahora se negocia con los representantes del futbolista y con el club de origen.

Cantidades asequibles

En principio, se confía en traer a Benama mediante una cantidad asequible, ya que al equipo francés de Ligue2, el Annecy, le costó 150 000 euros y apenas ha contado con él. Este fichaje para el filial no tiraría al traste la 'carta' de dejar una plaza libre para un refuerzo -central o extremo- que con ficha sub-23 venga a ayudar al primer equipo de Carlos Corberán. El filial tiene dos huecos para poder fichar.

Benama participó en la Copa Gambardella y en la Youth League con el club monegasco, sin llegar a disputar ningún minuto con el primer equipo. Desde su llegada a Annecy, únicamente ha jugado ocho minutos, en la tercera ronda de la Copa de Francia ante el AS Cannes (victoria por 1-2).