Veredicto del CTA: El pisotón a Lucas Beltrán es una acción punible como penalti

Tras el revuelo causado por la derrota del Espanyol el pasado sábado en Mestalla, alimentado desde la prensa nacional y, especialmente, desde el entorno madridista, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) se ha pronunciado. La acción de Rubén Sánchez sobre Lucas Beltrán es totalmente sancionable, merecedora de penalti. Así lo ha establecido el CTA en su sección 'Tiempo de revisión'.

No obstante, aclara también que el VAR debió haber retrocedido hasta el inicio de la jugada para observar un agarrón de Ramazzani por la camiseta al defensor espanyolista. Si concluye que la revisión debió anular el penalti que señaló Alejandro Hernández, lo que deja claro el CTA es que lo que pasó posteriormente en el área fue claramente penalti sobre Beltrán, que se mueve más rápido y ve como en su avance es pisado por el jugador del Espanyol. Un penalti convertido por Ramazani, que permitió la victoria final del Valencia sobre el rival 'periquito' (3-2 en la jornada 21 de LaLiga.

En 'Tiempo de revisión', el CTA considera que el "penalti es punible porque el defensor pisa al delantero de forma imprudente impidiendo a este continuar la jugada". Aunque posteriormente añade: "Sin embargo, la acción previa de la sujeción ostensible que anula al jugador defensor, debió ser sancionada. El VAR, al chequear el penalti sancionado debió haber identificado este incidente claro en la fase de ataque y haber llamado al árbitro para revisar la falta y cancelar el penalti".

Quejas formales del RCD Espanyol

Por su parte, el Espanyol ha lanzado un comunicado en el que indica que este martes "una delegación del RCD Espanyol, formada por los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila, junto con el delegado del primer equipo, Guillem Calzón, se ha reunido con varios representantes del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en la sede del organismo arbitral, para trasladar su malestar por las recientes decisiones arbitrales".