Pellegrini descarta la vuelta de una de sus estrellas para el Valencia CF

Este domingo se verán las caras un Betis que empieza a sembrar dudas contra un Valencia CF que por fin enlaza dos victorias seguidas. La cita será en La Cartuja y serán muchas las ausencias por parte de ambos equipos, sobre todo en el cuadro de Manuel Pellegrini.

Los del técnico chileno acumulan en estos momentos ocho bajas de cara al partido frente al Valencia CF, aunque algunos podrían forzar. El propio Pellegrini ha confirmado este miércoles que ha recuperado a Ruibal para la cita ante el Feyenoord, así como a Abde y Antony, que estaban entre algodones. El problema es que se juegan el pase al 'top 8' de la UEFA Europa League. El Betis no puede reservarse nada ya que incluso una victoria podría no ser suficiente para clasificarse en caso de que se diera una carambola. El que no llegará para este encuentro y tampoco para el que les mide el fin de semana contra el Valencia CF es su goleador Cucho Hernández, tal y como ha confirmado el preparador bético.

Pues bien, independientemente de posibles nuevas bajas generadas durante el duelo europeo tres días antes de la llegada de los de Carlos Corberán, son hasta nueve las bajas actuales. Natan fue el último en sumarse al largo listado tras ver su quinta amarilla ante el Alavés en Mendizorroza. El defensor verdiblanco, titular en el eje de la zaga junto a Marc Bartra, fue castigado por el colegiado en torno al minuto 35, después de una falta contundente sobre Toni Martínez que no dejó lugar a dudas.

Natan, defensa central del Betis, que no podrá jugar contra el Valencia CF / SD

Siete lesionados para Pellegrini

A las bajas que vienen de atrás como son las de Amrabat, Isco o Junior Firpo se sumó hace unas semanas la de Cucho Hernández, su delantero más goleador y es que el colombiano no llegará a las citas de esta semana. Los de Pellegrini, que rastrean el mercado en busca de un punta de garantías, sólo pueden disponer de Bakambu o Chimy Ávila, ambos con el cartel de transferibles y algunas ofertas. Sin recambio previo, no saldrán. Por otro lado, recientemente han caído otras piezas importantes como Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme y Lo Celso. Aitor Ruibal se ha recuperado a tiempo de viajar a Países Bajos. Todos ellos son seria duda para el partido del domingo. ¿Habrá alguna baja más antes de recibir al Valencia CF?

Noticias relacionadas

Cucho Hernandez, celebrando un gol / Europa Press

Lista completa de bajas en el Betis