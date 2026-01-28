Cañizares: "Javi Guerra es de esos jugadores que en València tienen bula mediática"

Cada vez que Santi Cañizares habla sube el 'pan valencianista'. Lo hace sin pelos en la lengua y sin ataduras de ningún tipo. Al exportero del Valencia CF, crítico con el club que encadena 2150 días sin jugar en competiciones europeas, prefiere no entrar en euforias cuando el equipo se encuentra con solo dos puntos de renta con el descenso, pese a las dos victorias consecutivas en la Liga. Dos triunfos en los que el comentarista valora el "comportamiento competitivo" de los de Carlos Corberán.

En los micrófonos de la Cadena Cope en València, Cañizares hace su particular análisis del mercado invernal del Valencia, en el que elige al delantero Umar Sadiq como el fichaje más acertado por encima de Unai Núñez e, incluso, Guido Rodríguez. Estos dos últimos, que serán inscritos para debutar el domingo ante el Betis. Además, se pronuncia a las claras sobre la pérdida de peso en el equipo de Javi Guerra. Una situación de la que cree que parte de responsabilidad la tiene el entorno, demasiado condescendiente con jugadores de calidad como el de Gilet.

El exportero de la Selección considera que "ningún jugador de la plantilla actual está en disposición de decir: 'oye, si no es por mí el equipo se hubiese ido al garete, debo ser titular indiscutible'". "A partir de ahí, los jugadores de este Valencia CF deberían bajar dos escalones. No lo digo por Javi (Guerra) en particular, aunque lo incluimos, todos cuando renuevan son egoístas y se piensan que ha sido solo por ellos, porque son muy buenos, sin ver que también hubo los consentimientos del entrenador y la dirección deportiva. Se ven siempre titulares, nunca son autocríticos. Desde la autocomplacencia, siempre se buscan un buen 'abogado' y las responsabilidades son de los demás", analiza.

"Sumamos, en su caso, que es joven, nunca lo han criticado. Es de esos que tienen cierta bula mediática. Cuando están bien se dice, se habla de que hay detrás equipos grandes, pero cuando están regular o mal no se dice mucho. Es joven, no es leyenda y tiene calidad, así que las críticas no cae sobre él porque a ver si va a hacer dos golazos... Todo esto hace que cuando no juega tenga esa actitud de enfado, en vez de una más positiva... son experiencias que le irán formando, él mismo se dará cuenta de cuál es la forma de salir adelante", agregó sobre el '8' del Valencia, que, según 'Deportes Cope Valencia' está junto con André Almeida en el "plan B" de posibles salidas en los pocos días que quedan de mercado hasta el lunes 2 a las 23:59. "Mercado tiene, aunque no esté en su mejor momento, igual que André en Portugal... distinto son los casos de Santamaría y Raba, veo difícil que mejorasen salarialmente en otro lugar", dijo el comentarista.

Javi Guerra no pasa por un buen momento de forma / VCF Media

Unai Núñez y Guido Rodríguez, "apuestas de riesgo"

Por otro lado, Cañizares tampoco regaló elogios a los fichajes que han llegado al Valencia CF, a excepción de Umar Sadiq. "Se ha ido al mercado firmando jugadores por debajo de la historia de este club. Un jugador que no ha servido en el Athletic, el Celta y que no ha sido innegociable para el Verona, pues va a servir aquí. Antes que te firmara el Valencia era un premio para crecer en tu carrera. Ahora jugadores que vienen cayendo los firma un club como el Valencia, pasa igual con Guido. El de Sadiq creo que es más certero porque se conoce lo que puede dar y que lo hice bien, con buena actitud. Puede decirse que la apuesta es de menor riesgo", valora. En concreto de Guido Rodríguez apunta: "Los otros dos son el estilo que estamos diciendo. No ha jugado en el West Ham. Sé que la Premier es la NBA del fútbol, pero el West Ham está muy atrás. El Hellas Verona (exequipo de Núñez), lo mismo en Italia, es el colista. Fichajes de estas características nos enseñan dónde estamos".

"Por lo menos, el club ha acudido al mercado a petición del entrenador, que se conforma con lo que viene. Yo no le he visto nunca posicionarse críticamente con el club, pero tampoco está en una posición fuerte para ello. Para él, entrenar al Valencia también es un regalo de la vida, lo digo porque no tiene aún la trayectoria y éxitos en Europa de otros", agregó.

"Suerte" y un "error arbitral" en las dos victorias

Respecto a la mejora del equipo, el exmeta indica que "para que pueda llegar la fortuna debes estar a la altura del rival". "Se ha ganado porque se ha competido, por eso más que por juego. Hubo un poco de suerte ante el Getafe, y con el Espanyol por un error arbitral, el CTA lo dejó claro", continúa.

"El Levante UD no ha tirado la toalla, va a haber una lucha tremenda por ver quién desciende. Creo que el equipo que no se encuentre en buena forma en el tramo final de Liga padecerá mucho. Coger seis puntos nos ha dado confort, imagina que no hubiesen vencido a Getafe y Espanyol. Ningún equipo está muerto, la tristeza es que el Valencia esté en la lucha con equipos con menos posibilidades, pero la gestión mala pone a equipos como el Valencia en situación de riesgo, y a otros, que trabajan bien, con más desahogo en la clasificación", valora.

Optimismo con los cuartos de final de la Copa

Por último, en cuanto a las opciones de avanzar en la Copa, el mítico futbolista del Valencia sí se muestra más optimista "porque el sorteo lo ha querido así". "Tenemos el plus de jugar estos cuartos de final en Mestalla, si fuese en San Mamés sería más pesimista. Además, el Athletic está haciendo la peor temporada de las tres últimas, cuenta con muchas bajas y tienen un partido en Champions en el que se dejarán la vida. Incluso, se halla en peor momento que el Valencia, eso sí, con mejor estructura de club, entrenador y mejor equipo. Pero, salvo el alegrón que se dieron contra la Atalanta está dando muy poco nivel esta campaña", concluyó.