Cara y cruz en las inscripciones de Guido y Unai Núñez

El Valencia CF encara un tramo clave de la temporada con noticias dispares en el mercado de fichajes. Por un lado, el club ya ha inscrito oficialmente a Guido Rodríguez en LaLiga, lo que permitirá a Carlos Corberán contar con el mediocentro argentino desde el próximo compromiso liguero ante el Real Betis en el estadio de La Cartuja. Por otro, la situación de Unai Núñez sigue sin resolverse, ya que el central vasco todavía no figura en los registros oficiales, aunque en Mestalla confían en que el trámite se complete en las próximas horas.

Guido Rodríguez, refuerzo clave para el centro del campo

La inscripción de Guido Rodríguez supone una excelente noticia para el cuerpo técnico y para la afición valencianista. El pivote argentino, con amplia experiencia en LaLiga tras su etapa en el Real Betis, llega para aportar equilibrio, jerarquía y solidez defensiva en una demarcación que el equipo necesitaba reforzar con urgencia.

Corberán podrá contar con él desde el primer encuentro del mes, precisamente ante su exequipo, un duelo con alto componente emocional para el futbolista. Su conocimiento del campeonato español y su capacidad para ordenar el juego desde la base lo convierten en una pieza fundamental para el nuevo proyecto.

Si Guido logra recuperar el nivel que mostró en el Benito Villamarín antes de su paso por el fútbol inglés, el Valencia habrá acertado de pleno con su incorporación. Su presencia permitirá liberar a otros centrocampistas y mejorar el rendimiento colectivo, especialmente en partidos de máxima exigencia.

Un febrero cargado de retos para el Valencia CF

La llegada de Guido se produce en un momento determinante del calendario, ya que el conjunto de Mestalla afronta un mes de febrero que puede marcar el rumbo de la temporada, con una exigente serie de compromisos en los que visitará el Benito Villamarín en LaLiga, se medirá al Athletic Club en los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla, recibirá al Real Madrid en un partido de máxima expectación, se enfrentará al Levante en el Ciutat de València y visitará al Villarreal en La Cerámica.

VALENCIA SPD VALENCIA CF - ESPANYOL / Eduardo Ripoll

La incógnita de Unai Núñez

Mientras la situación de Guido ya está resuelta, el caso de Unai Núñez mantiene cierta incertidumbre. El central vasco, llegado en calidad de cedido desde el Hellas Verona, aún no ha sido inscrito oficialmente en LaLiga. Desde el club confían en cerrar la inscripción pronto y aseguran que se trata de un trámite administrativo que debería solucionarse en breve. El objetivo es que Núñez pueda estar disponible también para el partido ante el Betis en La Cartuja y comenzar cuanto antes su integración en el equipo.

Unai Núñez se baja del bus del Valencia CF a la llegada a Mestalla para enfrentarse al RCD Espanyol / Edu Ripoll

Su incorporación responde a la necesidad de reforzar el eje de la defensa, una zona castigada por lesiones e irregularidad. Con experiencia en Primera División y en competiciones europeas, Unai Núñez puede convertirse en un activo importante para mejorar la solidez defensiva del Valencia.

A pesar de que solo Guido está inscrito por el momento, el club tiene previsto presentar oficialmente a ambos futbolistas este martes a las 12 del mediodía en el estadio de Mestalla. Será el primer contacto público de los nuevos refuerzos con la afición y los medios de comunicación.

Corberán gana alternativas para su proyecto

Para Carlos Corberán, la llegada de estos refuerzos supone un impulso importante. El técnico contará con más variantes tácticas y mayor profundidad de plantilla en un momento en el que la carga de partidos y la exigencia serán máximas. Guido puede convertirse en el eje del sistema, mientras que Unai Núñez ofrecerá competencia en defensa. Ambos encajan en la idea de construir un equipo más sólido, competitivo y preparado para luchar en todos los frentes.

Noticias relacionadas

Con un mes de febrero decisivo por delante, el Valencia CF vive su particular cara y cruz en el mercado de fichajes. La inscripción de Guido Rodríguez ya es una realidad. Ahora, todas las miradas están puestas en la situación de Unai Núñez. Si el club logra cerrar ambos frentes a tiempo, Mestalla contará con dos refuerzos fundamentales para afrontar uno de los tramos más importantes de la temporada.