El Valencia ficha a Pedro Gomes, sin equipo tras dejar el Kapaz de Azerbaiyán

El Valencia CF sigue activo en el mercado de fichajes. Más allá de haber cerrado tres incorporaciones más que necesarias para la plantilla de Carlos Corberán (Sadiq, Unai Núñez y Guido), todavía rastrean el mercado en busca de otro posible refuerzo, si bien ello conllevaría la obligatoria salida de un jugador actual. Por otro lado, se ha cerrado la contratación de Haas, que llegará en verano y tiene el contrato firmado hasta 2030.

Más allá de lo que ocurre en el primer equipo, la entidad blanquinegra está trabajando para reforzar lo antes posible al Valencia Mestalla de Angulo. Este mismo miércoles se ha oficializado el fichaje de Pedro Gomes. Se trata de un polivalente defensa portugués de 22 años que desempeña su labor principalmente como central, pero puede jugar como lateral derecho e incluso sabe lo que es rendir como pivote defensivo en caso de necesidad. Se incorpora directamente al filial valencianista tras encontrarse sin equipo.

Noticias relacionadas

Defensa duro... y tarjeteado

Formado en el Sporting de Portugal y en el Boavista, ha llegado a disputar más una veintena de encuentros en la primera división lusa y esta temporada hizo las maletas para enrolarse en el FC Kapaz de Azerbaiyán, disputando 11 encuentros en los meses en los que ha permanecido en el equipo. Destaca por su poderío físico y dureza, dejando como dato el hecho de haber visto ocho amarillas y una roja en los 22 encuentros oficiales disputados entre liga y copa con el primer equipo del Boavista. La incorporación de Pedro Gomes es la segunda del VCF Mestalla en este mercado de invierno.