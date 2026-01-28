"Guido Rodríguez es uno de los mejores centrocampistas defensivos de LaLiga"

Guido Rodríguez tiene el aval del mundo del fútbol. El técnico del Real Betis Manuel Pellegrini fue el primero en descartar su potencial en sala de prensa. Después el Kily González. Este miércoles fue el turno de Martín Montoya. El exvalencianista coincidió tres temporadas con el argentino en el club verdiblanco. Sus referencias no pueden ser mejores: "Al Valencia CF le va a venir muy bien por su experiencia, es un ‘jugadorazo'. Es de los mejores mediocentros defensivos de LaLIga. Como persona es un chico muy tranquilo, muy buena gente y sin egos". Estas han sido sus palabras en declaraciones al club:

“Compartí tres años con él en el Real Betis. Me sorprendió para muy bien. Dentro del conjunto verdiblanco fue uno de los pilares del equipo que consiguió clasificarse siempre para la UEFA Europa League. Es un jugador muy posicional, presiona, corre, aprieta, robaba muchos balones y ayuda a la defensa. En ataque, con balón, es un futbolista con mucha técnica y se ha demostrado. En el West Ham United FC no ha tenido la continuidad para mostrar el fútbol que tiene. Al Valencia CF le va a venir muy bien por su experiencia, es un ‘jugadorazo'. Es de los mejores mediocentros defensivos de LaLiga. Como persona es un chico muy tranquilo, muy buena gente y sin egos. Me alegro mucho que haya firmado en un club tan grande como el Valencia CF”, explica.

Martín Montoya fue jugador del Valencia CF durante dos temporadas (2016-2018) y del Real Betis durante cuatro campañas (2015/2020-2023). En su etapa en el club verdiblanco coincidió con Guido Rodríguez, nuevo jugador valencianista. De ello, ha hablado en el programa ‘Sentiment VCF’ de VCF Media Radio.

El OK de Kily

El exfutbolista argentino, leyenda blanquinegra entre 1999 y 2003, no escatimó en elogios tras el fichaje del mediocentro: “Guido puede aportar experiencia y personalidad al Valencia CF”, señaló Kily en su paso por el Camp de Mestalla, donde fue recibido con cariño por la afición y los directivos. “Siempre que uno tiene la posibilidad de volver a casa… es un placer”, añadió con la sinceridad de quien sabe que en Valencia no se viste cualquier camiseta,