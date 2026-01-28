¿Cuál fue el último 'caso De Haas'? Las (pocas) veces que el Valencia hizo un fichaje con tanta antelación

Justin De Haas ha sido y sigue siendo uno de los nombres que marcan la más estricta actualidad del Valencia CF. El central neerlandés, nombre desvelado por SUPER, va a convertirse en nuevo jugador blanquiengro, aunque no este mes de enero como se pretendía en primera instancia, sino el próximo verano, si nada se tuerce, cuando finalice contrato con el Famaliçao, que ha preferido no dejarle salir a mitad de temporada aunque pierda el dinero del traspaso.

El acuerdo entre el zaguero y el Valencia ya es una realidad. Salvo giro inesperado, De Haas firmará por cuatro temporadas (hasta 2030), convirtiéndose en la primera incorporación de la entidad valencianista de cara a la temporada 2026/27.

Aunque se pretendía una incorporación inmediata, el de De Haas se ha terminado convirtiendo en un movimiento por adelantado, de esos que Meriton no acostumbra a hacer. De hecho, los precedentes de un fichaje así en la era de Peter Lim son muy escasos, aunque existen algunos.

Jason, el último 'caso De Haas'

La última vez que el Valencia cerró con tanta antelación un fichaje fue en la temporada 2018/2019, cuando dejó atada la incorporación de Jason Remeseiro a finales de 2018 para que el gallego se incorporara a la disciplina valencianista en el verano previo al curso 2019/20. Jason finalizaba contrato con el Levante UD y no tenía intención de renovar, una situación en la que se entrometió el club de Mestalla para ficharlo a coste cero.

Un par de veranos antes, concretamente en el de 2017, una de las llegadas fue la de Nemanja Maksimovic. El serbio también era un fichaje seguro porque el Valencia lo había firmado en enero, aprovechando que terminaba contrato con el Astana.

Fichajes a coste cero, una solución recurrente

Firmar a jugadores libres se ha convertido en una solución bastante recurrente en el actual Valencia CF y su economía de mínimos. En la actual plantilla hay casos como el de Dani Raba, a quien el club firmó tras finalizar contrato con el Leganés. Sin embargo, no es tan habitual que ese tipo de movimientos se hagan con tanta antelación, aprovechando una situación de mercado que puede ser favorable por el poco riesgo económico que conlleva.

Si nada se tuerce, la de De Haas será una operación de ese estilo: barata y con poco riesgo.