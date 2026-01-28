El Valencia CF, eliminado de la Copa del Rey juvenil por el Barcelona en los penaltis

El Valencia CF Juvenil cayó en los penaltis ante el FC Barcelona y se despide de la Copa del Rey. El juvenil se adelantó con gol de Estévez y fue mejor en la prórroga en la que tuvo un balón al larguero de Héctor Mir.

El VCF Juvenil A ha disputado en la tarde de este miércoles el partido ante el FC Barcelona correspondiente a los 1/8 de final de la Copa del Rey Juvenil, eliminatoria a partido único que se ha disputado en el Antonio Puchades en un con un muy buen ambiente.

El encuentro muy igualado y con momentos de dominio alternos, mantuvo la emoción hasta el final en una tanda de penaltis en la que la suerte sonrió al FC Barcelona.

El partido ha empezado con un VCF Juvenil A eléctrico que en el primer minuto ya ha tenido una primera llegada con remate de cabeza de Jaume Durà en buena posición, y a los 3 minutos ya se adelantó con gran gol de Estévez desde la frontal tras una recuperación de Rodrigo Gamón y un centro lateral de Héctor Mir.

El gol obligó al FC Barcelona a estirar líneas y se acercó en un par de ocasiones al área valencianista con cierta sensación de peligro, pero sin encontrar remate a la portería de Alain.

El VCF Juvenil A intentaba contener esas acometidas del FC Barcelona que tuvo su mejor opción en un lanzamiento cruzado de Pedro Rodríguez que salió ajustado al poste de Alain, que minutos después sí hubo de emplearse a fondo para retener otro lanzamiento peligroso y especialmente una acción de Shane Kluivert a la que respondió de forma espectacular el guardameta internacional por Argentina Sub-20.

El VCF Juvenil A por su parte buscaba ampliar la ventaja en el marcador y dispuso de dos lanzamientos desde la frontal de Rodrigo Gamón y Alejandro Estévez que salieron por encima del larguero.

Segunda parte

La segunda mitad arrancó con una dinámica similar, un VCF Juvenil A que buscaba las contras ante un FC Barcelona que asumía el control del esférico sin tener en todo caso ocasiones claras en los primeros minutos ante un juvenil valencianista que estaba más cómodo en el campo. Sería, sin embargo, en una contra cuando llegaría el empate del Barça en un 3 contra 3 que ejecutó el equipo catalán con precisión para que Shane Kluivert acabara batiendo a Alain.

El gol igualaba el partido y hacía crecer la emoción en esta eliminatoria a partido único. El VCF Juvenil A intentó reaccionar dando entrada a Marc Martínez, y luego a Boyko y Rubén Torres, y poco a poco dispuso de alguna llegada con peligro como un centro de Rodrigo Gamón desde la derecha que obligó a rechazar con apuros al guardameta blaugrana.

Poco a poco el VCF Juvenil A fue asumiendo el control del esférico y obligando al FC Barcelona a defender en su campo en un tramo de partido en que los dos equipos eran conscientes de estar en el momento en que no se pueden cometer errores. Con ese dominio del VCF Juvenil A se llegó al final del tiempo reglamentario con empate que dio paso a la emoción de la prórroga.

Prórroga

El tiempo extra se abrió de nuevo con el dominio del VCF Juvenil A parecía llegar más fresco físicamente también con la aportación de Taucas y Poveda que habían entrado poco antes del 90. La tuvo el Barça en un remate de Pedro Rodríguez que detuvo Alain, la tuvo también el VCF Juvenil A en un centro tenso de Rodrigo Gamón que peinó ligeramente Boyko ya en el área pequeña.

Con el cansancio la segunda parte de la prórroga aumentó algo la verticalidad de las acciones y las llegadas al área, especialmente clara un espectacular remate de cabeza de Héctor Mir a centro de Poveda que acabó estrellándose en el larguero con el guardameta ya batido.

La emoción máxima llegó en una tanda de penaltis con protagonismo para los guardametas, Alain y Max, en la que finalmente el VCF Juvenil A quedó eliminado.