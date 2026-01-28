La visita de Vinícius a Mestalla, en riesgo

El próximo equipo que visite Mestalla en LaLiga no será uno cualquiera, sino un Real Madrid en plena lucha por el título y buscando recuperar sensaciones con Álvaro Arbeloa después del ridículo inicio de 2026 en el que, en apenas una semana, perdieron la Supercopa frente al Barça y cayeron en Copa del Rey frente al Albacete, de Segunda División.

Para el Valencia, que antes debe visitar La Cartuja para medirse al Real Betis, será un partido clave en pleno proceso también de recuperar el optimismo. Después de un primer tramo de temporada pésimo, el equipo de Corberán ha encadenado, por primera vez este curso, dos victorias seguidas en Liga, a las que intentará dar continuidad ante el conjunto verdiblanco este fin de semana y frente al Athletic Club en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Copa del Rey que se disputa en Mestalla.

Como ya es costumbre, ese Valencia-Real Madrid de la jornada 23 será un partido de alto voltaje entre dos equipos que, si bien atraviesan realidades muy distintas, han sido rivales históricos durante muchos años. Los de Corberán querrán quitarse la espinita de la goleada sufrida en el Bernabéu en el partido de la primera vuelta.

Vinícius, apercibido, podría no reencontrarse con Mestalla

Uno de los mayores atractivos de un Valencia-Madrid en la actualidad es el reencuentro de Vinícius con Mestalla. Más allá del lamentable incidente racista que sufrió el brasileño por parte de un grupo de energúmenos que ya fue expulsado del estadio de por vida, el jugador del Real Madrid es un asiduo a la hora de encararse y provocar a la afición valencianista. Y con cualquier afición del mundo realmente.

Sin embargo, su presencia en ese duelo está más en duda que nunca, y es que Vinícius acumula ahora mismo cuatro tarjetas amarillas, por lo que está a punto de la suspensión. En caso de ser amonestado en el partido de la jornada 22 que el Madrid disputa frente al Rayo Vallecano, Vinícius no podría visitar Mestalla y sería baja para dicho partido.

Copete y Guerra, en uno de los entrenamientos semanales antes de viajar a Burgos / VCF Media

Copete, apercibido del bando valencianista

Por parte del Valencia, el único apercibido es José Copete, que tampoco podría jugar el partido ante el Madrid si viera una tarjeta amarilla este domingo frente al Betis. Teniendo en cuenta la delicada situación del Valencia en la demarcación de central, con Diakhaby y Tárrega lesionaos, perder al andaluz sería un duro golpe para Carlos Corberán de cara a un partido importante.