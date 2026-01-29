Otra baja muy sensible del Athletic Club para los cuartos de Copa del Rey en Mestalla: Sancet

Ernesto Valverde monta un circo y le crecen los enanos. El Athletic Club afronta una nueva sacudida de su maltrecha temporada después de confirmar que Oihan Sancet se perderá el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia CF en Mestalla, previsto para el miércoles 4 de febrero.

El mediapunta navarro, que había sido una de las pocas noticias positivas del curso con un rendimiento creciente, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha en el duelo de Champions ante el Sporting de Portugal y fue sustituido a los 50 minutos tras notar molestias en el muslo. El parte médico oficial confirma que se trata de una dolencia moderada y que su recuperación se prolongará varias semanas, dejando prácticamente descartada su participación en la cita copera.

Baja muy sensible

La ausencia de Sancet es especialmente dolorosa para el Athletic. Se ha consolidado en los últimos años como una pieza clave en el ataque rojiblanco, combinando goles, conducción y habilitación de juego para sus compañeros, y su influencia en el desempeño ofensivo era uno de los pilares del equipo.

Pero el navarro no es el único que se cae de la lista para el viaje a Valencia. La enfermería en Lezama vuelve a desbordarse y Valverde tiene que recomponer su plantilla ante un calendario exigente. Además de Sancet, otros efectivos importantes permanecerán al margen por lesión o molestias.

Una lista de bajas muy probables

Tampoco podrán estar presumiblemente Nico Williams, que continúa arrastrando problemas físicos, ni Dani Vivian, aún con molestias musculares que dificultan su regreso inmediato. A ellos se añaden las ausencias de Iñaki Williams, Aymeric Laporte y otros jugadores que siguen en proceso de recuperación, lo que deja al Athletic con recursos limitados para afrontar una eliminatoria a partido único.

Nico Williams, delantero del Athletic. / AFP7 vía Europa Press

La plaga de ausencias obliga a Ernesto Valverde a una profunda reestructuración del ataque y del medio campo para medirse al Valencia, un rival que llega con moraleja tras la victoria liguera en Mestalla. La falta de piezas como Sancet y Williams, dos de los futbolistas con más desborde y chispa de la plantilla, supone un reto táctico mayúsculo para el técnico rojiblanco.